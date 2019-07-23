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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

TÜRSAB-UNDP iş birliği

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TÜRSAB-UNDP iş birliği

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin en stratejik sektörü konumundaki turizmin gelişimini sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bir anlayışla hareket ediyoruz" açıklamasında bulunurken UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, "Bu iş birliği çerçevesinde, sürdürülebilir turizm alanında sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası deneyimi TÜRSAB'ın kendi alanındaki engin tecrübesiyle ve yaygın turizm ağı ile birleştirerek bu yaklaşımın her alanda benimsenmesini ve turizm politikalarının bu çerçevede şekillenmesini amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin en stratejik sektörü konumundaki turizmin gelişimini sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bir anlayışla hareket ediyoruz." dedi.

TÜRSAB ile UNDP arasında "Sürdürülebilir Turizmde İşbirliği Mutabakatı" imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, dünyanın son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde bulunduğunu ifade ederek, tüketimin arttığı, kaynakların hızla tükendiği, gelir adaletsizliğinin ve bölgesel ekonomik dengesizliğin ciddi problem olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Sürdürülebilirliğin ise bu sorunların üstesinden gelinmesine olanak sağlayacak yaklaşımları içinde barındıran çok önemli bir kavram olarak öne çıktığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerde kullanımı yaygınlaşan sürdürülebilirlik kavramının şüphesiz ki en anlamlı karşılık bulduğu alanı turizm sektörü oluşturuyor. Son yılların seyahat trendlerine bakıldığında, çevre duyarlılığı yüksek olan seyahatseverlerin sayısında önemli oranda artış yaşandığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, uluslararası seyahat edenlerin yüzde 87'si sürdürülebilir turizm çerçevesinde seyahat etmek istediklerini ifade ediyorlar. Bu araştırmalara göre, tatilcilerin 3'te 2'si, çevre dostu turizm tesislerinde kalma eğiliminde. Dolayısıyla, günümüzde artık ekolojik ve biyolojik çeşitlilik dengesini bozmadan günün ihtiyaçlarını karşılamak, turizm pazarlaması açısından önemli bir artı değer sağlıyor."

Bağlıkaya, sürdürülebilir turizmi, sadece bir pazarlama unsuru olarak değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek bırakma vizyonu ile de değerlendirmek gerektiğini aktardı. Koruma-kullanma dengesini gözeten bir turizm anlayışının aynı zamanda sektörün geleceği için de bir teminat oluşturduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Biz de TÜRSAB olarak, ülkemizin en stratejik sektörü konumundaki turizmin gelişimini sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün imzalayacağımız mutabakat metni ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na dahil olarak çok önemli bir iş birliğinin temelini atmış olacağız." diye konuştu.

"Sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirici eğitim ve etkinlikleri arttıracağız"

Firuz Bağlıkaya, birçok ülkede ortaklarıyla birlikte sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların gelişimi, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü gibi konular üzerinde çalışan UNDP ile TÜRSAB’ın imzaladığı bu anlaşmanın, Türkiye’de turizmin sürdürülebilirliği açısından anlamlı ve değerli bir adım olacağına inandığını kaydetti.

Bugünkü anlaşmayla, üye seyahat acentelerine ve seyahatseverlere yönelik olarak sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirici eğitim ve etkinlikleri arttıracaklarını vurgulayan Bağlıkaya, "Amaçlarımız arasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Küresel Turizm Etiği Kuralları’na bağlı üye sayımızı arttırmak, sorumlu turizm anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak da bulunuyor. Ülkemiz turizmine değer ve katkı sağlayacak bu anlaşmanın, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyanın yanı sıra ekonomik bakımdan gelişen ve büyüyen, sürdürülebilir bir turizm sektörü bırakmamıza vesile olacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Tüketiciler yeşil otellerde kalmak, çocuklarına sürdürülebilir gelecek bırakmak istiyor"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, iş birliği kapsamında sertifikasyon programı gerçekleştireceklerini, Anadolu'nun çeşitli kentlerinde bu programa devam edeceklerini söyledi.

Anadolu'daki kültür ve tarih mirasının çıkarılması halinde geriye deniz, kum ve güneş tatilinin kaldığına, onun da herkeste olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Bunu mümkün olduğu kadar yıpratmadan, harcamadan, bu duyarlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Tüm sektörü de bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tüketiciler, artık yeşil otellerde kalmak, çocuklarına sürdürülebilir gelecek bırakmak istiyor." dedi.

"Turizm politikalarının sürdürülebilir turizm çerçevesinde şekillenmesini amaçlıyoruz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov da Türkiye’deki yaklaşık 11 bin seyahat acentesinin çatı kuruluşu olan ve Türk turizminin gelişimine öncülük eden TÜRSAB ile bu mutabakat kapsamında iş birliği içinde olmalarının stratejik bir önemi bulunduğunu ifade ederek, "Bu iş birliği çerçevesinde, sürdürülebilir turizm alanında sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası deneyimi TÜRSAB’ın kendi alanındaki engin tecrübesiyle ve yaygın turizm ağı ile birleştirerek bu yaklaşımın her alanda benimsenmesini ve turizm politikalarının bu çerçevede şekillenmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Khojimatov, yeni bir küresel kalkınma çerçevesi çizen 17 sürdürülebilir kalkınma amacını da destekleyerek toplum temelli bir anlayış ile turizme beraber yön vereceklerine, böylece bölgesel ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu mutabakat zaptı ile özellikle Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde Türkiye’yi örnek ülke olarak lanse etmek istediklerini belirten Khojimatov, sürdürülebilir turizm konusunda Türkiye’nin örnek olmasını ve tecrübeleri paylaşmak istediklerini kaydetti.  Konuşmaların ardından Bağlıkaya ile Khojimatov, iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

İş birliği hakkında

TÜRSAB ile UNDP Türkiye Ülke Ofisi arasında imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir turizmin bölgesel ve yerel ekonomik kalkınmada önemli bir araç olarak kullanılmasına çağrı yapıyor.

Belge ayrıca, yerleşik turizm uygulamalarının sürdürülebilir bir anlayışla dönüşümünün sağlanması ve sürdürülebilir turizm girişimlerinin desteklenmesinin önemini vurguluyor.  İş birliği, turizm faaliyetlerinin küresel turizm ve kalkınma trendleriyle eş güdümlü biçimde çeşitlendirilmesini önceliklendiren Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ne de uyum gösteriyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen sürdürülebilir turizm ilkelerinin hayata geçirilmesine de katkı sunuyor. 

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