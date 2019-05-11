TÜRSAB: Turizmde dijitalleşme sektör için önemli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTÜRSAB: Turizmde dijitalleşme sektör için önemli
GeriEkonomi TÜRSAB: Turizmde dijitalleşme sektör için önemli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
11.05.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

TÜRSAB: Turizmde dijitalleşme sektör için önemli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜRSAB: Turizmde dijitalleşme sektör için önemli

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Dijitalleşmeye uyum sağlamak bizim gibi iki dönemi birden yaşayan insanlar için gerçekten zor, zahmetli ve pahalı. Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya dijitalleşmeye uyum sağlamanın zor, zahmetli ve pahalı olduğunu belirterek, "Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim." dedi.

Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve Sosyal Medya Kampüsü'nün destekleriyle bir seyahat firması tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Dijital Turizm Zirvesi 2019" programında, dijitalleşmenin, sektör için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Global dijitalleşmenin en vahşi ve haşin hissedildiği sektörün seyahat olduğunu ve haksız rekabetle mücadele ettiklerini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Baktık ki otelleri ve uçakları başkaları satıyor. 'Bir dakika bizim acentamız vardı.' derken, adamlar bulutun üstüne çıktılar, ne vergi, ne algı hiçbir şey yok. Yıllardır bu düzeni, haksız rekabeti, acımasız bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah yeni yasamızla birlikte bu alanı da düzenleme yoluna gidiyoruz. Yasal düzenlemeler, kapatmalar şunlar bunlar bu işlerin çözümü değil. Sadece haksız rekabeti engellemek için yapılan şeyler. Bu dijitalleşmeye bizimde sektör olarak, ivedi şekilde ayak uydurmamız, bunlarla rekabet eder hale gelmemiz lazım. İnatla bu işin üstünde durulması gerekiyor."

"NE OLURSA OLSUN BAŞARMAK VE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bağlıkaya, seyahat işi yapan dünyada birçok site ve platform olduğunu anlattı. Türkiye'de de artık otelde ödemeli internet siteleri olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Önce dünya, arkasından da biz bunlara ayak uyduruyoruz. Ayak uydurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim gibi klasik turizmciler için bu çok ulaşılmaz, anlaşılmaz bir şey. Biz ofislerimizde operasyoncular çalıştırırdık, rezervasyoncular çalıştırırdık. Dijitalleşmeye uyum sağlamak bizim gibi iki dönemi birden yaşayan insanlar için gerçekten zor, zahmetli ve pahalı. Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim. Aksi takdirde yok olup gideceğiz." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Pakdemirli G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

ROKETSAN'dan ezber bozacak hamle

Avrupa'nın gözü bu projede... Son aşamaya gelindi