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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

TÜRSAB: Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak

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TÜRSAB: Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladık. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz. Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçenekleri piyasaya sunulacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019-2020 eğitim takvimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ve okullarda nisan ve kasım aylarında iki ara tatil yapılmasını içeren 2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TÜRSAB'ın Türkiye'deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için çalıştığını belirten Bağlıkaya, "Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar, bu hedefimize son derece uygun. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, sömestir tatilinde kış turizminin ön plana çıktığına işaret ederek, yeni tatil planıyla seyahat acentelerinin nisan ve kasım aylarına ilişkin tatil planları hazırlayacaklarını bildirdi.

"YAZ TATİLİNE NEGATİF ETKİSİ OLMAZ"

Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçeneklerinin piyasaya sunulacağını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan ara tatil kararı hem öğrenciler hem de veliler için bir nefes alma imkanı sağlayacak. Yeni tatil düzeni ile yaz tatilinin başında ve sonunda birer haftalık kısalma meydana gelse de bunun yaz tatilini negatif etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Erken rezervasyonu kullanarak tatilini planlayanlar hem daha ucuz hem de istedikleri yerde tatil yapma imkanını yakalayacak." 

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