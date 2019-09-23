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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

TÜROFED Başkanı Ayık'tan Thomas Cook açıklaması

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TÜROFED Başkanı Ayık'tan Thomas Cook açıklaması

TÜROFED Başkanı Osman Ayık "(İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası) Bu konularda deneyimli bir ülkeyiz, geçmişte de buna benzer olayları yaşadık. Bu krizden de inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ama burada tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Müşterilerimizi elimizden geldiğince mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Bu konularda deneyimli bir ülkeyiz, geçmişte de buna benzer olayları çok yaşadık. Bu krizden de inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ama burada tabii ki desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasından Türk turizminin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

İngiliz pazarının özellikle son iki yılda tırmanış içinde olduğunu aktaran Ayık, gelecekte de bu pazardan son derece büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Thomas Cook'un da dünyada bilinen en eski tur operatörü ve 178 yıldır varlığını devam ettiren dünyanın en önemli seyahat markalarından biri olduğunu vurgulayan Ayık,
şunları kaydetti:

"Bu bir talihsizlik aslında. İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ve başka kıtalardaki pek çok destinasyonlar bundan son derece olumsuz bir şekilde etkilenecek, ama tabii bizi en çok ülkemizdeki durum ilgilendiriyor. Bu tur operatörünün özellikle yoğun çalıştığı Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Dalaman bölgelerinde birçok büyük ve küçük ölçekli işletmeler var. Çalışanlardan tedarikçilere kadar yansıyacak bir zincir söz konusudur."

ATOL'ün (İngiltere Kamu Otoritesi) bugünden itibaren Thomas Cook yolcularının sağlıklı şekilde İngiltere'ye dönmeleriyle ilgili sorumluluğu devraldığını ifade eden Ayık, devam eden konaklamaların ödeme yükümlülüğünün de ATOL'da olduğunu kaydetti.

"DESTEK PAKETİ SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüklerine değinen Ayık, bakanlığın bir destek paketi için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu paketin turizm sektörü açısından önemli olduğuna işaret eden Ayık, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlaka bizim bunu yüzümüzün akıyla yöneteceğimiz bir kriz halinde ele almamız lazım ve yönetmemiz lazım. Burada müşteriyi de mutlaka mağdur etmemek lazım. Dolayısıyla biz müşterilerimizi de elimizden geldiğince mağdur etmeyeceğiz, ama canımız da son derece acıdı. İşletmeci ve mal sahibi arkadaşlarımıza da çok fazla bir şey söyleyemiyorum fakat sakin olmalarını öneriyorum. Bu konularda deneyimli bir ülkeyiz, geçmişte de buna benzer olayları çok yaşadık. Bu krizden de inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ama burada tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Alacakların da peşinde olmamız lazım. Bu İngiliz hükümetinin de sorumluluğudur, bu konuda devletimizin de alacakların tahsili konusunda girişimlerde bulunmasını tüm sektör adına rica ediyoruz."

Ayık, Türkiye'ye gelen turistlerin mahsur kalması gibi bir durumun ise asla söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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