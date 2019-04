TÜROFED Başkanı Ayık: Türkiye, turizmde güçlü altyapıya sahip

Turizmde hızlı bir ivme kazanarak geçen sene 46 milyon turist ağırlayan Türkiye, sağlık, kongre, golf, fuar gibi alternatif turizm alanlarındaki rekabet gücünü de kullanarak bu sene 50 milyon turist bekliyor.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, Türkiye'de turizmin sadece deniz, kum, güneşden ibaret olmadığını, alternatif turizm potansiyellerinin de en iyi şekilde değerlendirildiğini söyledi.



İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde kongre turizminde önemli sayılara ulaşıldığını ifade eden Ayık, bu alanda da dünyanın önemli merkezleri arasında yer aldıklarını bildirdi.



Ayık, kongre turizminde geçen yıllarda bir duraklama döneminin yaşandığını anımsatarak, "Yaşadığımız inişli çıkışlı dönem nedeniyle 2015-2016 yıllarında birçok kongreden iptal aldık ama şu anda yavaş yavaş geri dönüşler başladı. 2020 başta olmak üzere kongre turizminde de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Ciddi bir altyapımız var, rekabet gücümüz son derece yüksek. Burada da kısa süre içinde toparlanma yapabiliriz." diye konuştu.



Türk Hava Yolları'nın bu alanda da etkin rol üstlendiğini dile getiren Ayık, THY'nin dünyayı bağlayan bir yapısı olduğunu söyledi. "Elimizde en çok ülkeye uçan hava yolu var." diyen Ayık, "Turizm alanında silahlarımızdan bir tanesi de kongre turizmi. Uluslararası her türlü kongreyi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinde çok rahat bir şekilde organize edebiliriz. Bu alanda da son derece rekabetçiyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTADAYIZ"



Ayık, sağlık turizmi konusunda da Türkiye'nin önemli bir pay almaya başladığını kaydetti. Hastanelerin altyapılarının önemli ölçüde sağlık turizmi konusunda geliştiğini söyleyen Ayık, "Hastanelerimizin verdiği ameliyat ve operasyon hizmetlerinde standardımız son derece yükseldi. Hekimlerimizin bilimsel başarıları, el becerileri çok iyi noktada. Sağlık turizminde de son derece önemli noktadayız." ifadelerini kullandı.



Osman Ayık, özellikle Türkiye'nin tedavi ve birtakım kozmetik ameliyatlar konusunda önemli ivme kazandığını belirtti.



Sağlık turizminde bakım hizmeti veren sistemlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Ayık, "Avrupa'da bulunan yaşlı kesimin Türkiye'de ılıman iklimde hayatlarını geçirme arzularına cevap verecek birtakım yatırım ve alanlara yöneldiğimiz takdirde orada da çok ciddi bir potansiyel oluşturacağımızı düşünüyoruz. Türkiye ve Antalya olarak turizmin her alanında varız. Güçlü bir altyapıya sahibiz ve bunu her alanda çok rahat bir şekilde kullanabiliriz." dedi.



"OBAMA'DA, GOLF SAHALARIYLA İZ BIRAKMIŞIZ"



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da dünyanın her yerinden Türkiye'ye tatil için turist geldiğini söyledi.

Turizmde çeşitliliğin önemli olduğuna işaret eden Yağcı, "Turizmde 'Her şey dahil' modeline endeksli bir büyüme oldu. Bu konuda çok başarılı olduk, övülünecek bir şey. Bu sistemi de dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biri Türkiye. Ancak 70 milyon turisti hedeflediysek, turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Sadece deniz, kum, güneş ile değil, kültürel, spor, sağlık turizmi modellerini de geliştirmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Antalya'nın turizm çeşitliliği konusunda kendisini ispat etmiş bir kent olduğunun altını çizen Yağcı, kentin golf noktasında gelen misafirlerde hayranlık uyandırdığını belirtti. Geçen hafta ABD'nin 44. Devlet Başkanı Barack Obama ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yağcı, şunları söyledi:



"En son yurt dışında katıldığım uluslararası turizm zirvesindeki ana konuşmacılardan biri olan ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'ya 'Antalya' dediğimde bana 'golf sahalarınız, golfünüz çok çok güzel' dedi. Böyle bir iz bırakmışız. Bu noktada Antalya'nın potansiyeli çok yüksek. Turizm çeşitliliği noktasında da çok farklı zenginlikleri sunacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biz Antalya'nın 13-14 milyon turisti değil, 20 milyonu aşacak turizm potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz."