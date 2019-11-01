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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

TÜROFED Başkanı Ayık: Türkiye dünya turizminde parlayan ülkelerden biri

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TÜROFED Başkanı Ayık: Türkiye dünya turizminde parlayan ülkelerden biri

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin ise 26 milyar doları aşmasına ilişkin, "Türkiye, dünya turizminde parlayan ülkelerden biri, çok güçlü bir turizm ülkesi." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla misafir ağırlayan ülkeler arasında ilk 6'da yer aldığını, en kısa sürede ilk 5'e çıkmak, daha sonra da zirveye yerleşmek istediklerini söyledi.

Osman Ayık, dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin 2023 için 75 milyon ziyaretçi hedefi olduğunu, bu hedefe daha önce ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye'nin, dünya turizminde ağırlığını hissettirmek istediklerini belirten Ayık, Türkiye turizminin özellikle 10 yılda yan pazarlarla daha da geliştiğini bildirdi.

2-3 pazara bağlı kalmamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ayık, turist sayısının ve gelirin artmasında bu çalışmaların etkili olduğunu söyledi.

"ÇİFT HANELİ BÜYÜMELER DEVAM EDİYOR"

Ayık, bu yıl Polonya, Çekya, Slovakya ve Romanya'dan gelen turist sayısında önemli artış sağlandığını belirterek şöyle devam etti: "Pazar çeşitliliğini geliştirerek geleceğe daha güvenli bakan bir turizm destinasyonu haline geldik. Arzu ettiğimiz seviyelerde büyüme gerçekleştiriyoruz. Çift haneli büyümeler devam ediyor. Türkiye, dünya turizminde parlayan ülkelerden biri, çok güçlü bir turizm ülkesi. Türkiye, 2020-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi. Türkiye'nin bu tür organizasyonlar içinde yer alması önemli."

Türkiye'nin, turizm endüstrisinin gelişiminde de önemli rol oynadığını dile getiren Ayık, şunları kaydetti:
"Bu tür yapılar (BM Dünya Turizm Örgütü) dünyadaki turizmin genel seyrini belirleyen yapılardır. Hassas konularda karar alan mercilerdir. Türkiye'nin de böyle bir noktada bulunması ve karar verici merciler içinde etkin şekilde varlığını hissettirmesi hem ülkemiz hem de dünya turizminin geleceği açısından son derece önemli." 

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