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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
25.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

TÜROFED Başkanı: Ara tatil, beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme

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TÜROFED Başkanı: Ara tatil, beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl hayata geçirdiği ara tatil uygulamasının yapılacak değişikliklerle turizme ve vatandaşlara her anlamda avantajları olacağını söyledi. Ayık, "Beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme ama içinde rötuş yapmak lazım" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılan uygulamayla, öğrenciler artık yaz tatiliyle yarıyıl tatilinin yanı sıra kasım ve nisan aylarında ara tatillere çıkacak. Uygulamanın turizme etkisini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Bu yeni düzenleme, beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme, ama içinde bir iki tane daha rötuş yapmak lazım. Özellikle ara tatiller konusunda ve okulların açılış ve kapanış tarihleriyle ilgili. Bu ne yapacak? İnsanların tatil yapma alışkanlığını artıracak ve işletmelerin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli etki yapacak. Çünkü bu tür blok tatilleri sadece kıyı bölgelerine yapılacak tatiller olarak düşünmemek lazım. Türkiye’nin her noktasına, iç pazardan yoğun bir hareketliliğe neden olacaktır" dedi.

'İKİ YENİ TATİL AYI KAZANMIŞ OLURUZ'

Uygulamayla ilgili bazı değişiklikler yapılabileceğini ve bu sayede tatil süresinin uzatılabileceğini kaydeden Osman Ayık, "Bizim en önemli taleplerimizden birisi gerek nisan gerek kasım ayındaki ara tatillerde Türkiye’yi belli bölgelere bölerek, 3 bölge şeklinde mütalaa edip, nisan ayının başından sonuna kadar 3 bölgeyi 3 dönemde sınırlayarak ayın tamamını bir tatil ayına dönüştürmek. Aynı şey kasım ayı için de yapılabilir. Dolayısıyla bununla biz iki yeni tatil ayı kazanmış oluruz işletmeler olarak, ki bunun son derece önemli etkisi olur. Aynı şeyi okulların açılış, kapanış tarihlerinde yaparsak yılın neredeyse yarısında insanlar tatil yapma şansına sahip olacak" diye konuştu.

'HER ANLAMDA AVANTAJLARI OLACAK'

Düzenlemenin en önemli faydalarından birinin dönemsel yoğunlukları ortadan kaldırması olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti: "Yaz dönemi tatil döneminde haziran başı, eylül sonu gibi döneme çekerek 4 ay oradan, kasım ve nisanı da eklediğimiz zaman 6 aylık bir süre içerisinde, belli bir tarihe sıkışmamış tatil dönemi yaşatacağımız için insanların ulaşımdan konaklamaya her anlamda avantajları olacak. Kasım ayında beklediğimiz şekilde ara tatilin etkisini göremeyebiliriz. İnsanların planlama yapması bakımından zamanları kısıtlı olabilir ama nisan ayında bunun son derece önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Bunun iç turizmin gelişmesine, Türkiye’deki turizm sektörünün gelişmesinde son derece önemli etkileri olur diye düşünüyoruz. İnşallah hükümetimiz önümüzdeki günlerde buna benzer bir düzenlemeyi de paralel olarak gerçekleştirirse Türkiye’de turizm konusunda önemli bir hamle yapmış oluruz."

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