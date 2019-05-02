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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

TÜROB Başkanı Eresin: Bayramın uzatılması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak

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TÜROB Başkanı Eresin: Bayramın uzatılması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak

TÜROB Başkanı Müberra Eresin “Ramazan nedeniyle mayıs ayı daha sakin gözüküyor fakat ramazan sonu itibarıyla hem şehir otellerimizde hem de resortlarda yoğunluk artacak. Bayramın uzatılmış olması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak” dedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un geleneksel öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, sektörün 3-4 yıllık sıkıntılı dönem geçirdiğini, bu dönemin arkasından alınan tedbirler, yapılan çalışmalar sonunda pozitif rüzgarlar esmeye başladığını söyledi. 

Sektörün hep birlikte bu rüzgarları daha da olumlu hale getirecek çalışmalar yapacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti: 

“Geçtiğimiz yıla oranla bir nebze daha iyi rakamlara erişeceğiz. Bir takım sorunlarımız da var, yok değil. Özellikle kitle turizminde ve yabancı misafirleri ağırlayan şehirlerimizde problemlerimiz yok ama iç turizmden beslenen bölgelerimizde bir takım sıkıntılar var. Öncelikli olarak o bölgelere eğilip iç turizmi geliştirmek için hep birlikte çalışacağız.” 

Eresin, odak konularından diğerinin sektörün kendisini hem içeri hem de dışarı iyi anlatması olduğunu aktararak, konaklama sektörünün 1,3 milyonu aşan yatak kapasitesiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. 

TÜROB olarak sosyal medya kanallarını, siteyi ve email haberleşmesini öne çıkaracaklarını vurgulayan Eresin, 22 Nisan’da Kağıthane’de bina çökmesi olayında otellerin birçoğunun bir telefonla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. 

Eresin, vatandaşlara ev sahipliği yapan üye otellere teşekkürlerini iletti. 

İlk çeyrek turizm verilerine değinen Eresin, “İlk çeyrekte doluluk oranında biraz düşüş gözüküyor ancak ortalama oda fiyatlarımızda artış söz konusu. Nisan sonu rakamlarımız geldiğinde göreceksiniz ki doluluklarımız biraz daha yukarı doğru çıkacak. Ramazan nedeniyle mayıs ayı daha sakin gözüküyor fakat ramazan sonu itibarıyla hem şehir otellerimizde hem de resortlarda yoğunluk artacak. Bayramın uzatılmış olması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu. 

Eresin’in konuşmasının ardından yeni üyelere plaket takdiminde bulunuldu. 

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