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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

TÜRMOB'dan geri kazanım katılım payı uyarısı

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TÜRMOB'dan geri kazanım katılım payı uyarısı

TÜRMOB Başkanı Masis Yontan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağıyla birçok ambalaj malzemesi için katılım payı alınması planlanıyor ve bu malzemeler için bildirimle beyanname isteniyor. Bu malzemelerden bildirim ve beyanname istenmesi, uygulamanın neredeyse imkansız olması soncunu doğuracaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağıyla birçok ambalaj malzemesi için katılım payı alınmasının planlandığını belirterek, "Bu malzemelerden bildirim ve beyanname istenmesi, uygulamanın neredeyse imkansız olması sonucunu doğuracaktır." ifadesini kullandı.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamada, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen geri kazanım katılım payı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Piyasaya arz edilen plastik poşetlerden 25 kuruşluk geri kazanım katılım payı alındığı ve bu payların beyan edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, plastik poşetler dışındaki koli, şişe, ilaç kutusu, elektronik eşya, beyaz eşya ambalajları, pil gibi diğer ürünler için de geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bakanlıkça konuya ilişkin bir yönetmelik taslağı yayımlandığı ve buna göre poşet dışında kalan diğer ürünler için geri kazanım katkı payı uygulamasına 30 Haziran'da başlanmasının planlandığı bildirildi.

AĞIR PARA CEZALARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Çeşitli ürünler için alınacak geri kazanım payı tutarlarının da yer aldığı açıklamada, ilaç kutu veya şişeleri için 1 kuruş, küçük ev aletleri için 10 kuruş, pil türleri için kilogram başına 2-15 lira, bitkisel yağlar için kilogram başına 10 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalar için kilogram başına 20-30 kuruş, lastikler için 2-10 lira ve plastik içecek ambalajları için litresine göre 4 kuruşa kadar, cam içecek ambalajları için litresine göre 10 kuruşa kadar geri katılım payı alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ürünlere ilişkin ağırlık, büyüklük gibi teknik bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılacağı, tahsil edilen geri kazanım katkı payı tutarlarının da Hazine ve Maliye Bakanlığına beyannameyle bildirileceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bildirim ve beyanlara ilişkin olarak kanunda ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür. Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (2019 yılı için) 18 bin 37 lira idari para cezası verilecektir. Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu cezalar, beyanlara da uygulanacak. Cezaların suç konusu teşkil eden eylemle orantısızlığı, muhatap tüm kesimler tarafından dikkate alınması ve düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken bir husustur. Örneğin, 10 lira tutarında yanlış bildirim için dahi 18 bin 37 lira para cezası ve altı ay hapis cezası uygulanabilecektir."

"TÜKETİCİYE YANSIYAN FİYATLAR YÜKSELECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRMOB Başkanı Masis Yontan da pek çok üründen geri kazanım katılım payı alınmasının planlandığına ve özellikle ambalaj malzemelerinden katılım payı alınması amacıyla hem bildirim hem de beyanname istenmesinin, uygulamanın neredeyse imkansız olması sonucunu doğuracağını belirterek, "Yönetmelik taslağına göre, kek pasta ile birlikte satılan altlık, çiçek saksısı, gıdaya sarılan streç film, çerez kutuları gibi birçok ambalaj malzemesi için katılım payı alınması amaçlanmaktadır. Bildirim ve beyanname uygulaması imkansızlığının yanı sıra alınması amaçlanan katılım payıyla tüketiciye yansıyan fiyatlar yükselecek, bu durum kriz etkilerinin hissedildiği ülke ekonomimizde enflasyon artışı nedeniyle krizin derinleşmesine yol açacaktır. Çevrenin korunmasına yönelik her türlü düzenlemenin yanında ve destekleyicisi olmakla beraber uygulanmasının pek çok sorun yaratacağını değerlendirdiğimiz bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

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