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Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

İHA
10.03.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

Muğla'da, "Ormancı" türküsünde adı geçen Çaybükü Mahallesi’ndeki 150 yıllık tarihi değirmen, restore edildikten sonra sergilenen antika eşyaları ve yapılan sanatsal çalışmalarla sıra dışı bir kültür sanat merkezine dönüştü.

Muğla Valiliği tarafından 2005 yılında restore edilen 150 yıllık Belen Değirmeni’nde hizmet veren restoran, sıra dışı hizmetleriyle müşterilerinin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerini Ormancı Türküsü’nün bestekarı Tahir Erdinç ve eşi Zariye Erdinç’in maket heykelleriyle karşılayan restoran, artık kullanılmayan değirmende sergilenen antika eşyalarıyla “müze restoran”, sanatsal çalışmaların yapılıp sergilenmesiyle “kültür sanat merkezi restoran” ve kahvaltısını bitiren çocuklar için de “eğlenceli restoran olarak adlandırılıyor.

Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

Tekstil ve moda tasarımı bölümü mezunu Hasan Şimşek tarafından işletilen Belen Değirmen Restoranına gelen müşteriler, yemeklerini yemeden fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmezken, yöresel lezzetlerden oluşan yemekleri, tarihi değirmende yeme şansı da yakalıyor.

Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

Şimşek, 2009 yılında hayatına kattığı farklılıkla Çaybükü’ne yerleşen ve buradaki tarihi değirmeni restoran olarak işletmeye başladığını belirterek,

Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

“Restoran işiyle uğraşıyoruz ama asıl işimiz tekstil ve sanat. Boş duramıyoruz. Bir taraftan kendi sanatsal çalışmalarımızı yapıyoruz hem de misafir çocuklarla resim yapıyoruz. Mesela, ‘kahvaltısını bitirenlerle resim çalışacağız’ diyoruz. Çocuklarla yaptığımız resimleri ayrıca sergiliyoruz. 3-5 sene sonra yeniden gelip yaptığı resmin sergilendiğini görüp de sevinen çocuklar oluyor. Müşterilerimize hizmet verirken, onların da rahat etmesini istiyoruz. Ebeveynler, çocuk rahat ederse rahat olur. Aksi takdirde onlar da rahat olamıyorlar” diye konuştu.

Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

Etiketler: ormancı türküsü , restoran , ilginç restoranlar
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