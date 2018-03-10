Türkülerde adı geçiyordu sanat merkezine dönüştü

Muğla Valiliği tarafından 2005 yılında restore edilen 150 yıllık Belen Değirmeni’nde hizmet veren restoran, sıra dışı hizmetleriyle müşterilerinin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerini Ormancı Türküsü’nün bestekarı Tahir Erdinç ve eşi Zariye Erdinç’in maket heykelleriyle karşılayan restoran, artık kullanılmayan değirmende sergilenen antika eşyalarıyla “müze restoran”, sanatsal çalışmaların yapılıp sergilenmesiyle “kültür sanat merkezi restoran” ve kahvaltısını bitiren çocuklar için de “eğlenceli restoran olarak adlandırılıyor.

Tekstil ve moda tasarımı bölümü mezunu Hasan Şimşek tarafından işletilen Belen Değirmen Restoranına gelen müşteriler, yemeklerini yemeden fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmezken, yöresel lezzetlerden oluşan yemekleri, tarihi değirmende yeme şansı da yakalıyor.

Şimşek, 2009 yılında hayatına kattığı farklılıkla Çaybükü’ne yerleşen ve buradaki tarihi değirmeni restoran olarak işletmeye başladığını belirterek,

“Restoran işiyle uğraşıyoruz ama asıl işimiz tekstil ve sanat. Boş duramıyoruz. Bir taraftan kendi sanatsal çalışmalarımızı yapıyoruz hem de misafir çocuklarla resim yapıyoruz. Mesela, ‘kahvaltısını bitirenlerle resim çalışacağız’ diyoruz. Çocuklarla yaptığımız resimleri ayrıca sergiliyoruz. 3-5 sene sonra yeniden gelip yaptığı resmin sergilendiğini görüp de sevinen çocuklar oluyor. Müşterilerimize hizmet verirken, onların da rahat etmesini istiyoruz. Ebeveynler, çocuk rahat ederse rahat olur. Aksi takdirde onlar da rahat olamıyorlar” diye konuştu.