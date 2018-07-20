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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.07.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

"Turkuaz ve siyah" taksilerle hizmet kalitesi arttı

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"Turkuaz ve siyah" taksilerle hizmet kalitesi arttı

İstanbul'da bir süredir hizmet veren orta ve üst kalite turkuaz ile siyah lüks taksiler, müşterilerine kaliteli yolculuk vadediyor - Turkuaz taksi şoförü Anıl Özcan: "Biz yolcularımıza araca almadan nereye gideceğini sormayız. Bize nereye gideceklerini söylerler, yakın-uzak fark etmez, taşırız." Siyah taksi şoförü Musa Kırık: "Araçlarımızı kullanan müşterilerimiz aldıkları hizmetten çok memnunlar. Bütün araçlarımız klimalı. İçerisinde buzdolabı var ve içecek ikramı yapıyoruz. İnsanlar ilk defa gördükleri için şaşırıyorlar."

İSTANBUL'DA bir süredir hizmet veren orta ve üst kalite turkuaz ile lüks siyah taksiler, "kaliteli ve konforlu hizmet" sloganıyla hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde turkuaz renkli ve en az D segmenti olması şartı getirildi.

Bu karara göre 0-2 yaş aralığında olmak şartıyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz sınıfına geçiş yapan araçlar için 8, siyah olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

Kaliteli hizmet sunma amacıyla oluşturulan turkuaz ve siyah taksi uygulaması henüz yeni olmasına karşın şoförler ve müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"DAHA ÇOK YOLCU VE BAHŞİŞ KAZANIYORUZ"

Yaklaşık bir aydır D seğmenti turkuaz taksi kullanan Anıl Özcan, bazı yolcuların taksinin renginden dolayı şaşırdığını ancak hizmet kalitesini görünce memnun kaldıklarını söyledi.

Müşterilere daha kaliteli ve güvenli yolculuk imkanı sağladıklarını belirten Özcan, "Yolcularımızla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz yolcularımıza araca almadan nereye gideceğini sormayız. Bize nereye gideceklerini söylerler, yakın-uzak fark etmez taşırız. Yolcularımızı genel olarak iTaksi uygulaması üzerinden buluyoruz. iTaksi kullanıcıları D segmenti araçlarımızı beğeniyorlar. Araçlarımız daha güvenli ve klimalarımız her zaman çalışıyor. Su ve şeker gibi ikramlarımız da oluyor yolcularımıza. Şimdiye kadar olumsuz bir yorum almadık." diye konuştu.

İTaksi uygulamasının kendileri açısından da çok iyi olduğunu belirten Özcan, uygulamayla daha az kilometre yaptıklarını ve uygulama sayesinde çok daha hızlı müşteri bulduklarını aktardı.

Fiyat farklarının yüzde 15 olduğunu bildiren Özcan, "Turkuaz araçlar ve iTaksi uygulaması dolayısıyla daha çok yolcu ve daha fazla bahşiş kazanıyoruz. İndikleri anda iTaksi uygulaması üzerinden puanlama yapıyor müşterilerimiz ve bunun da bize geri dönüşleri oluyor. Belediye de bizi uygulama üzerinden denetliyor." dedi.

 "İNSANLAR İLK DEFA GÖRDÜKLERİ İÇİN ŞAŞIRIYORLAR"

Siyah renkli lüks taksi şoförü Musa Kırık ise havalimanı kooperatifi olarak 25 lüks taksiye sahip olduklarını ve bu sayının hızla artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Müşterilerden çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Kınık, "Araçlarımızı kullanan müşterilerimiz aldıkları hizmetten çok memnunlar. Bütün araçlarımız klimalı. İçerisinde buzdolabı var ve içecek ikramı yapıyoruz. İnsanlar ilk defa gördükleri için şaşırıyorlar. Eski araçlarda sigara kullanılabiliyordu. Uçaktan inip araçlarımıza binen bazı yolcularımız sigara içmek istiyor. Onlar için dışarıda kısa bir mola verebiliyoruz. Şu an benim aracımda iTaksi'nin bağladığı kamera sistemi var. Araçlarımızda kesinlikle sigara kullanılmıyor. İçildiği zaman bana iTaksi'den mesaj geliyor. Denetim amaçlı izlenmek güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat konusuna da değinen Kırık, UBER'e kıyasla çok daha makul bir fiyatla çalıştıklarını savunarak, "Bu araçlarla iki taksinin alacağı kadar yolcu taşıyoruz. Taksimetremizi açtığımız zaman gayet makul bir fiyat yazıyor." şeklinde konuştu.

Kınık, UBER firmasıyla yapılan mücadelede önemli sonuçlar alındığını ifade ederek yetkililere de teşekkür etti.

Bu arada, İstanbul'da kayıtlı 17 bin 395 taksiden 4 bin 146'sı iTaksi uygulamasına geçti. Uygulamaya geçen taksilerden 4 bin 85'i sarı, 39'u turkuaz, 22'si ise siyah taksiden oluşuyor.

 

 

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