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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Türksat-Kymeta Ana Hizmet Anlaşması imzalandı

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Türksat-Kymeta Ana Hizmet Anlaşması imzalandı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da Türksat AŞ ile Kymeta arasında Ana Hizmet Anlaşması imzalandı.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'in de katıldığı törenle, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ile Kymeta Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Neville Meijers tarafından anlaşma imzalandı. 

Ertok, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmayla Türksat'ın hizmet portföyüne Kymeta antenlerini de eklediğini söyledi. 

Kymeta düz anteninin kolay kurulum ve yazılımıyla kesintisiz bağlantı imkanı sunduğunu dile getiren Ertok, antenin hareket etmeyen parçaları ve düz paneliyle mobilite ve alçak yörünge uyduları kullanımına uygun olduğunu belirtti. 

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