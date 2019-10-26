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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Türksat 15 yaşında

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Türksat 15 yaşında

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek "Uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat'a verilmiş bir güç var ve bu gücü en doğru şekilde kullanıyoruz" dedi.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Türksat'ın kuruluşunun 15'inci yılı dolayısıyla TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dönüm noktasına ulaşan teknoloji ve eğitim sürecini tamamlamak istediklerini belirtti.

Özellikle eğitimin önemine değinen Yüksek, teknolojinin eğitimle yakalanabileceğini ve takip edilebileceğini bu nedenle bir an önce bu sürecin kurularak, sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teknoloji tarafında eksikliklerin olduğunu dile getiren Yüksek, özellikle insan kaynakları konusundaki eksikliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerli ve milli" kavramlarının içinin doldurulması gerektiğini söyleyen Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat'a verilen gücün, en doğru şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Hep beraber büyüklerimizin, önderlerimizin gösterdiği yöne doğru ilerleyeceğiz ve ülkemizi gelişmiş ülkelerin üzerine çıkaracağız. Aynı seviyeye getireceğiz demiyorum, çünkü bu bir fırsat, bu fırsat da gelmiş durumda. Bizim ülkemizin insanının yapısına uygun bir döneme geçtik." diye konuştu.

"YENİ UYDULARLA DÜNYA NÜFUSUNUN İSE YÜZDE 91'İNE ULAŞILACAK"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de ülkenin teknolojik gelişimine öncülük etmek ve milletin hizmetinde kesintisiz iletişim ağına sahip olmak vizyonuyla çalışan Türksat'ın bugün 15 yaşında olduğunu, uluslararası rekabetin yoğun olduğu uydu sektöründe dünyada rekabet edebilmek üzere uydu operatörlüğünün yanı sıra kablo yayıncılığı ve bilişim hizmetleri ile kamunun bilişim çözüm merkezi görevlerini ifa ettiğini söyledi.

Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularını farklı yıllarda uzaya göndererek, uydu haberleşmesi hizmetlerinin yürütüldüğünü anlatan Şen, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydu projelerinin ise devam ettiğini bildirdi.

Önümüzdeki dönemde fırlatılacak Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A ile mevcut kapsama alanının artacağını ifade eden Şen, söz konusu uyduların fırlatılmasıyla dünya karalarının yüzde 71'ine ve dünya nüfusunun ise yüzde 91'ine ulaşılacağını kaydetti.

Şen, gerek milli altyapıyı gerekse insan kaynağını geliştirmek amacıyla yoğun çalışma içinde olduklarına dikkati çekerek, uluslararası uzay endüstrisine ürün ve hizmet sağlayarak, aranılan ülke olmak üzere gerekli adımları atma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Türksat AŞ'de 15'inci yılını dolduranlara plaket verildi.

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