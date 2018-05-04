TÜRKONFED yönetiminden çok önemli karar
Bünyesindeki 29 federasyon ve 235 dernek ile 40 bini aşkın şirketi bünyesi altında bulunduran TÜRKONFED'den önemli bir açıklama yapıldı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, başkanlık görevini vekaleten yürütecek. Anılan karar, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadoğlu'na ilişkin yürütülen 'cinayete azmettirme' soruşturması alındı.
Konu ile ilgili Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada şöyle denildi: "TÜRKONFED Başkanı olarak 2015-2018 yılları arasında başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Tarkan Kadooğlu'yla ilgili haberlere konu olan iddiaları üzüntüyle karşılıyoruz.
Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla, şeffaflık ve adaletten asla taviz vermeyen bir kurum olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürecin hukuk ilkelerine uygun, adil bir şekilde tamamlanacağı inancını taşımaktayız.
Yönetim Kurulumuz, kurumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla, 12 Mayıs 2018 Cumartesi yapılacak 13. Olağan Genel Kurulu’na kadar TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk’ün vekaleten yürütmesine karar vermiştir.
'CİNAYETE AZMETTİRMEKLE SUÇLANIYOR'
Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun'un gündeme getirdiği habere göre, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesi olayında, azmettirici olarak suçlanıyor. Kızılkoyun'un dün gündeme getirdiği haberde ise, Kadooğlu, polislerin evine gelmesinden saatler önce ayrıldı.
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