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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.05.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

TÜRKONFED yönetiminden çok önemli karar

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TÜRKONFED yönetiminden çok önemli karar

Bünyesindeki 29 federasyon ve 235 dernek ile 40 bini aşkın şirketi bünyesi altında bulunduran TÜRKONFED'den önemli bir açıklama yapıldı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, başkanlık görevini vekaleten yürütecek. Anılan karar, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadoğlu'na ilişkin yürütülen 'cinayete azmettirme' soruşturması alındı.

Konu ile ilgili Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada şöyle denildi:  "TÜRKONFED Başkanı olarak 2015-2018 yılları arasında başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Tarkan Kadooğlu'yla ilgili haberlere konu olan iddiaları üzüntüyle karşılıyoruz.

Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla, şeffaflık ve adaletten asla taviz vermeyen bir kurum olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürecin hukuk ilkelerine uygun, adil bir şekilde tamamlanacağı inancını taşımaktayız.

Yönetim Kurulumuz, kurumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla, 12 Mayıs 2018 Cumartesi yapılacak 13. Olağan Genel Kurulu’na kadar TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk’ün vekaleten yürütmesine karar vermiştir.

'CİNAYETE AZMETTİRMEKLE SUÇLANIYOR'

Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun'un gündeme getirdiği habere göre, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesi olayında, azmettirici olarak suçlanıyor. Kızılkoyun'un dün gündeme getirdiği haberde ise, Kadooğlu, polislerin evine gelmesinden saatler önce ayrıldı. 

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