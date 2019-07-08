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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
08.07.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Türkmenistan'da maaşlara yüzde 10 zam

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Türkmenistan'da maaşlara yüzde 10 zam

Türkmenistan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Bakanlar Kurulu’nda ayrıca 2020 yılı Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına, emekli aylıkları, sosyal haklar ve burslara yüzde 10 oranında zam yapılmasına yönelik kararname imzaladı. Ülkede her sene başı itibariyle maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılıyor. Bu gelenek önümüzdeki sene için de geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı bloğunda yer alan bilgilere göre, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzaladığı karar çerçevesinde 1 Ocak 2020'den başlayarak, bütçe destekli kurumların, kendi kendini destekleyen işletmelerin ve kamu kurumlarının, emekli aylıkları ve devlet yardımlarının, öğrenci ve stajyerlerin burslarının aylık maaşını yüzde 10 oranında arttırılması öngörüldü.

1 Ocak 2020'den itibaren 2.Dünya Savaşına katılan gazilerin asgari emekli maaşı aylık 1.415 manat tutarında, gazileri eşlerinin asgari emekli maaşı 415 manat tutarında belirlendi. Ayrıca, ülke genelinde asgari ücret 870 manat olarak belirlendi.

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