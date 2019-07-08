Türkmenistan'da maaşlara yüzde 10 zam
Türkmenistan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılacak.
Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Bakanlar Kurulu’nda ayrıca 2020 yılı Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına, emekli aylıkları, sosyal haklar ve burslara yüzde 10 oranında zam yapılmasına yönelik kararname imzaladı. Ülkede her sene başı itibariyle maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılıyor. Bu gelenek önümüzdeki sene için de geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı bloğunda yer alan bilgilere göre, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzaladığı karar çerçevesinde 1 Ocak 2020'den başlayarak, bütçe destekli kurumların, kendi kendini destekleyen işletmelerin ve kamu kurumlarının, emekli aylıkları ve devlet yardımlarının, öğrenci ve stajyerlerin burslarının aylık maaşını yüzde 10 oranında arttırılması öngörüldü.
1 Ocak 2020'den itibaren 2.Dünya Savaşına katılan gazilerin asgari emekli maaşı aylık 1.415 manat tutarında, gazileri eşlerinin asgari emekli maaşı 415 manat tutarında belirlendi. Ayrıca, ülke genelinde asgari ücret 870 manat olarak belirlendi.
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