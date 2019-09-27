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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 22 kat arttı

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Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 22 kat arttı

Türkler, Balkanların yükselen yıldızı Karadağ'da en çok ev alan ikinci millet oldu. Türklerin bu ülkede konuta ödediği rakam 3 yılda 22 kat artarak 2018'de 15 milyon avroya ulaştı.

Türkler, Balkanların yükselen yıldızı Karadağ'da en çok ev alan ikinci millet oldu. Türklerin bu ülkede konuta ödediği rakam 3 yılda 22 kat arttı.

AA muhabirinin Karadağ Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre, son yıllarda Balkanların parlayan yıldızı konumundaki Karadağ, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra pek çok yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Henüz 6-7 yıl öncesine kadar ülkede yabancılara satılan gayrimenkul sayısı yok denecek kadar azken, bu alanda kısa sürede hızlı yol alınmış durumda.
Geçen yıl bu ülkeye en fazla sıfır konut yatırımını 39 milyon avroyla Ruslar yaparken, 15,1 milyon avro yatırımla Türkler, Karadağ'dan en fazla gayrimenkul alan ikinci yabancı yatırımcı grubunu oluşturdu.

Üçüncü sırada 14,5 milyon avro yatırımla Sırplar yer alırken, Sırpları İsviçre, ABD, Almanya, Avusturya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar takip etti. 2015'te 50'ye yakın ülkeden 141 milyon avro emlak yatırımı alan Karadağ, bu rakamı 2018'de 185 milyon avroya çıkardı. Söz konusu rakam bu yılın ilk yarısında ise 100 milyon avroya yaklaştı.

TÜRKLERİN İLGİSİ SON ÜÇ YILDA HIZLA ARTTI

Türklerin 2015'e kadar konut alımı için tercih etmediği Karadağ, son 3 yılda bu alanda hızla yükseliş gösterdi.
Söz konusu tarihte Karadağ'dan konut alımı sıfır olan Türkler, 2016'da 680 bin avroluk, 2017'de 6,8 milyon avroluk, 2018'de ise 15 milyon avroluk konut aldı.
Böylece Türklerin Karadağ'da konuta yaptığı yatırım 3 yılda 22 kat, yüzde 2015 artmış oldu.

"KÜLTÜREL YAKINLIK VE ORTAK TARİHİ GEÇMİŞ ROL OYNUYOR"

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karadağ'ın, 2017'deki NATO üyeliğinin yanı sıra AB yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Balkan ülkesi olması sebebiyle son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çektiğini söyledi.
Karadağ'ın, sadece Adriyatik kıyılarının vazgeçilmezi olarak değil, emsalsiz milli parkları, antik şehirleri, kanyonları, zengin bitki örtüsüyle dünyanın önde gelen turizm destinasyonlardan olduğunu dile getiren Ozan, gün geçtikçe kalkınan Karadağ ekonomisinin, ülkeye gelen yabancılara da turizm, enerji, tarım ve hayvancılık gibi potansiyeli yüksek alanlarda yatırım imkanları sunduğunu anlattı.
Ozan, tüm bu unsurların, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmenin yarattığı istikrar ve güvenlik ortamıyla birleşmesiyle ülkedeki gayrimenkul piyasasına olan talebin giderek arttığının altını çizerek, "Dolayısıyla, tüm ülkelerden olduğu gibi, Türkiye'den de Karadağ'dan konut alımına yönelik ilgi ivme kazanıyor. Burada, Karadağ'ın ülkemizle coğrafi ve ortak tarihinden kaynaklanan kültürel yakınlık ve akraba bağları da önemli rol oynuyor." dedi.

"TÜRKLER KIYI BÖLGELERİ VE BAŞKENT PODGORİTSA'YI TERCİH EDİYOR"

Ozan, ülkede Türklerin gayrimenkule olan ilgisinin son yıllarda arttığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Elimizde kesin rakam içeren resmi veriler bulunmasa da çok sayıda vatandaşımızın Karadağ'da yatırım ve turizm amacıyla gayrimenkule olan ilgisinin arttığı biliniyor. Vatandaşlarımızın en çok kıyı bölgelerden ve başkent Podgoritsa'dan konut almaları da bu gerçeğe işaret ediyor. Konut almak gibi kişisel yatırımların yanı sıra, Karadağ'da ülkemiz iş insanları tarafından çok sayıda sektörde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yön veren yatırımlar yapılıyor. Vatandaşlarımız bu muhteşem güzellikteki dost ülkenin sunduğu fırsatların farkına varıyor. İnşaat, turizm, sanayi, tekstil ve mobilyacılık yatırım yapılan sektörlerin başında geliyor."

Karadağ'da Türklerin imalat sanayi, çelik, mobilya ve inşaat gibi pek çok alanda yatırım yaptığını ve istihdam oluşturduğunu belirten Ozan, 5 yıl içerisinde ve orta vadede, istihdama katkı sunacak daha birçok fabrika yatırımlarının gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

"ZİRAAT BANKASI KARADAĞ'DAKİ EN ÖNEMLİ BANKALAR ARASINDA"

Ozan, halihazırda fizibilite çalışması devam eden fabrika yatırımlarının mevcut olduğunu, Türk sermayesinin Karadağ'da daha çok istihdam sağlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Karadağ'da üç şubesiyle faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın ülkedeki en aktif ve en önemli bankalar arasında yer aldığını ve finans sektöründe önemli rol oynadığını dile getiren Ozan, "Karadağ'a günde 2 sefer düzenleyen THY ise Karadağlılar tarafından sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya İstanbul aktarmalı uçuşlarda tercih ediliyor." diye konuştu.

Ozan, bu yılın 7 ayında ülkeler arası ticaret hacminin 2018'in aynı dönemine göre yüzde 51,4 artarak, 82,4 milyon dolar seviyesine çıktığını dile getirerek, "Türkiye'den Karadağ'a sadece 2018'de 53,2 milyon avroluk yatırım yapılmış, ülkemiz bu rakamla Karadağ'a doğrudan yatırım yapan yabancı ülkeler arasında 5. sırada yer almıştır. Ayrıca, Karadağ’a gelen Türk turist sayısı giderek artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Turizm ülkesi Karadağ'da dört mevsim boyunca tatil imkanı bulunduğunu dile getiren Ozan, bu açıdan Türk turizm yatırımcıları için ülkenin ciddi fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

"TÜRKLERİN KONUTA İLGİSİ ARTARAK SÜRÜYOR"

Karadağ'da gayrimenkul projeleri hayata geçiren Türk şirketi Mirnadom'un kurucu ortağı Serkan Şahin, Karadağ'da geçen yıl en çok ev alan ikinci milletin Türkler olduğunu belirterek, son yıllarda Türklerin bölgeye ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

Karadağ'ın Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi olduğunu dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Türkiye, geri kalmış değil. Rusya'dan sonraki en büyük ikinci yatırımcı konumunda. Özellikle primini tamamlamamış, Bar gibi bölgelerde fırsat arayan Türk yatırımcısı sayısında ciddi artış görüyoruz. Bu yıldan itibaren Rusya ile Türkiye'nin en büyük rakiplerinin Körfez sermayesi olacağını tahmin ediyoruz. Türklerin Karadağ'da konut yatırımına ilgisi de artarak sürecektir."

Şahin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2018'de hiç yatırım yapmadığı Karadağ'da bu yılın ilk 5 ayında 6 milyon avroluk emlak aldığını, bölgeden yatırımcıların ilgisinin arttığını anlattı.

Karadağ'ın AB'ye entegrasyonunun üç yıl içinde başlayacağını aktaran Şahin, bu durumun da yatırımcının ilgisini hayli artırdığını sözlerine ekledi.

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