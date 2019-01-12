Türkler Vegas'ta

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES (Consumer Electronics Show), ABD’nin Las Vegas şehrinde tüm hızıyla sürüyor. CES’e 155 farklı ülkeden 4 bin 500 teknoloji şirketi yer aldı. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız fuarda dikkat çeken teknolojilere imza atan şirketler arasında Türkiye’den şirketler de vardı. Toplamda 10 Türk teknoloji şirketinin katıldığı fuarda yer alanlar arasında Argex Araştırma ve Geliştirme, Dof Robotik, Ekin Teknoloji, Farplas Otomotiv, Numarine, Smart Mimic, Sixfab, Vestel, WeWalk Akıllı Baston ve Token Financial Technologies yer aldı. Bu şirketler arasında yer alan Dof Robotik, Token Financial Technologies ve Ekin Teknoloji, CES tarafından verilen 2019 İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

CES’İN ONUR ÖDÜLÜNÜ ALDI



Arçelik çatısı altında finansal teknolojiler geliştiren TOKEN’ın geliştirdiği yeni nesil mobil ödeme terminali ‘Beko Sardis‘, CES’in ‘Siber Güvenlik ve Gizlilik’ kategorisinde inovasyon ‘onur’ ödülüne layık görüldü. Android Pie işletim sistemi kullanılan ilk mobil ödeme terminali özelliğine sahip olan model, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tuşsuz bir tasarıma sahip olan model, farklı doğrulama (authentication) yöntemleriyle ödemelerin yapılmasını sağlıyor. QR ve yüz tanıma yeni seçeneklerle ödemelere onay alınabiliyor. PCI’nın (Payment Card Industry) geliştirdiği en güncel sertifika PCI5.X’e sahip olan ödeme terminali, işverenlere tüm ödeme, perakende, sadakat, muhasebe işlemlerini bir cihaz üzerinden yapma imkânı veriyor. TOKEN Finansal Teknolojiler Şirketi Genel Müdürü Erkan Duysal, “Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla, üye işyerlerine ve müşterilere en iyi perakende deneyimini yaşatan yeni nesil ödeme sistemleri geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKÂLI ASİSTANI VAR

Yerli motoryat üreticisi Numarine ile son dönemlerin adından sıkça söz ettiren Hong Kong merkezli teknoloji firması Furrion, geliştirdikleri akıllı tekne modelini ilk kez CES 2019’da tanıttı. Adonis adındaki yat, görsel ve işitsel elektroniklerden mutfak aletlerine, kameralı gözlem ve görüntülemeye kadar pek çok teknolojiyi barındırıyor. En çok dikkat çeken özelliği ise yapay zekâlı bir asistana sahip olması. ‘Angel’ adındaki asistana “Hi Angel” dediğinizde komutlarınızı algılamaya başlıyor. Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz, “Furrion gibi ileri teknoloji araştırmaları yapan markanın bizi tercih etmesi, teknelerimizde kullanmakta olduğumuz teknoloji ile kendi teknolojilerini birleştirmek istemeleri bizi onurlandırdı” dedi.

NESNELERİN İNTERNETİNE ÇÖZÜM ÜRETİYOR



CES’te öne çıkan konulardan biri olan Nesnelerin İnterneti (IoT - Internet of thing) için Türk şirketler çözümlerini sundu. Sixfab’in nesnelerin internetini kullanmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunuyor. Şirket, geçen bir yıl içerisinde pazarı ve müşterileri tanıma ve teknik yeterliliği arttırmak adına terzi dikim özel projeleri gerçekleştirdi. Bu projelerden elde ettiği birikim ile modüler ürün ailesinin ilk ürünlerini üretti ve satış yapmaya başladı. Sixfab’in İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın ABD’ye giderek yurtdışına açılma planlarını gerçekleştirdiğini de paylaşalım.

FUARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Ziyaretçilerin büyük heyecanla ellerinde akıllı telefonlarla video çektiği stantlardan biri Dof Robotik oldu. Eğlence amaçlı robotik teknolojiler geliştiren Dof Robotik’in sergilediği ürünü ‘Hurricane360’ oldu. Sanal gerçeklik ortamıyla robotik teknolojileri birleştiren model, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı. Yüksek manevra kabiletiyle ters bile dönebilen modelin önünde uzun kuyruklar oluştu. 2004’ten beri eğlence amaçlı robotik teknolojiler geliştirdiklerini ifade eden Dof Robotik Başkanı Mustafa Mertcan, “2011’de katıldığımız fuarlarla yurtdışına açıldık. 300’ün üzerinde yurtdışında projeye imza attık. Şu anda üretimimizin yüzde 95’i ihracat. Özellikle Kuzey Amerika ve Çin odağımızda. Çalıştığımız şirketler arasında Disney ve Universal Studios var. Modellerimizin tüm tasarımları bize ait. Görsel, mimari tasarım, yazılımı ve teknolojisi yüzde 100 Türk malı. Türk mühendislerimiz geliştiriyor” dedi.

AKILLI BASTON WEWALK DÜNYA BASININDA

TÜRKİYE’nin dünya çapında ses getiren teknolojilerinin başında akıllı baston WeWALK geliyor. Üzerinde bulunan sensörlerle görme engellilerin sosyal hayata karışmasını sağlayan WeWALK, bu yıl ilk kez tek başına bir stantla CES sahnesine çıktı. Fuarda büyük ilgi toplayan model, dünya basınının da dikkatini çekmeye başardı. Hatta CNN International WeWALK Proje Lideri Kürşat Ceylan’ı canlı yayına çıkararak akıllı bastonu anlatmasını sağladı. Teknoloji temelli sosyal inovasyonlar üreten Young Guru Academy (YGA) ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan model, görme engellilerin göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılıyor ve uyarıyor. Telefonlarla entegre olan model, bluetooth ile akıllı bastona bağlandığı zaman, bildirimler takip etme ve entegrasyonları sayesinde navigasyon alma gibi özellikler sağlıyor. Aynı zamanda açık bir platform olan WeWALK, çeşitli mobil uygulamalara ve servislere entegre olma özelliği sunuyor. WeWALK, ciroskop, ivme ölçer, pusula, titreşim motorları, mikro işlemci, touchpad, mikrofon, hoparlör ve bluetooth gibi teknolojiler içeriyor.

POLİSE AKILLI DEVRİYE BİSİKLETİ

Güvenlik üzerine çözümler geliştiren Ekin Teknoloji CES’te yer alan Türk şirketler arasında yerini aldı. Bu yıl geliştirdiği polisler için geliştirdiği akıllı devriye bisikletiyle katılan şirket, güvenlik güçlerinin hareket halindeyken sabit sistemlerin ve motorlu araçların kontrol edemediği alanlarda şüpheli araçların hız veya park ihlallerini tespit edebiliyor. Ekin Teknoloji akıllı devriye bisikletiyle CES 2019 İnovasyon Ödülü’nü aldı.

PORTATİF GÜVENLİK SENSÖRÜ GELİŞTİRDİLER

Kolay kullanımla büyük sorunları çözen teknolojik icada imza atan startuplar arasında Türk şirketler de vardı. Smart Mimic’in geliştirdiği cihaz, portatif bir alarm sistemi. Özellikleriyle eşyalarınızı güvende tutmayı hedefleyen model, seyahatler için bir güvenlik çözümü sunuyor. Üzerinde 4 farklı sensör bulunan modeli güvenlik altına almak istediğiniz alana yerleştiriyorsunuz.