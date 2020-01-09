Türkler sattı yabancı topladı

Kurum raporunda, yabancı yatırımcıların devraldıkları şirket sayısının 36’dan 46’ya çıkarken, ödedikleri bedelin bir önceki yıla göre yüzde 143 artışla 36.2 milyar liraya ulaştığı görüldü. Türkiye’de yatırım iklimine ilişkin yatırımcılar açısından önemli veri setlerinden sayılan raporda, geçen yılki 208 işlem üzerinden analiz yapıldı. 208 işlemin 91’ini Türk şirketleri oluşturdu. Bu şirketlerin 38’inde sadece Türkler, 7’sinde sadece yabancılar ve 46’sında hem Türk hem yabancılar tarafından birleşme, devralma veya ortak girişim olarak izin verildi. Böylece 2018 yılında 85 işlemde 30 milyar liralık işlem gerçekleşirken 2019 yılında bu miktar yüzde 42 artışla yaklaşık 43 milyar liraya yükseldi. Raporda, son 7 yılda işlem bedeli değerinin ortalama 25.2 milyar olduğu hesaplanarak 2019 yılı işlem hacminin bu ortalamanın çok üstünde olduğuna dikkat çekildi. 2018 yılında 13 tane özelleştirme işlemi yapılırken geçen yıl bu sayı 1’de kaldı.

YÜZDE 143 ARTTI

Yabancılar, 2018’de Türkiye kökenli 36 şirketi devralmak için yaklaşık 15 milyar liralık ödeme yaptı; 2019’da 46 şirketi almak için yüzde 143 artışla 36.2 milyar liralık ödeme oldu. İşlem hacmine göre yabancı yatırımcıların 2018’de yüzde 49.5 olan payı 2019’da yüzde 84.1’e yükseldi. Türk şirketlerine doğrudan yapılan yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırayı Japonya, ikinci sırayı Fransa aldı. İşlem hacmi bakımından ise ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) olması dikkat çekti. İkinci sırada ise Hollanda yer aldı. Yabancıların hem Türkiye’deki 46 işleminde hem de yurtdışındaki 2.8 trilyon liralık 113 işlemi incelendiğinde ise en çok yatırım yaptıkları sektörün 850.5 milyar lirayla genel amaçlı makine sektörü olduğu görüldü. Bunu 419.5 milyar lirayla temel eczacılık ve 392 milyar lirayla katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ve ürünleri toptan ticareti izledi.