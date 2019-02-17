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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.02.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Türkler Karadağ'da şirket kuruyor

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Türkler Karadağ'da şirket kuruyor

Türk yatırımcılar Karadağ'da 2097 şirket kurdu. Özellikle Budva'ya yatırım yapan Türklerin son bir yılda şirket kurma oranı yüzde 255 arttı.

Karadağ Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı sonunda Karadağ’da toplam 2097 Türk şirketi kuruldu.

Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Karadağ Vergi Dairesi’nin açıklamasında, Türk vatandaşları tarafından kurulan en büyük şirket sayısı Budva'da (1.048) ve Podgorica'da (609) faaliyet gösteriyor. Karadağ'a son bir yılda yatırım yapan Türk sayısı yüzde 255 oranında artış gösterdi.

2015 - 2018 yıllar arasında, Türk vatandaşları tarafından kurulan tüzel ve gerçek kişiler sayısı şöyle:

2018 - 1.545 şirket
2017 - 435 şirket
2016 - 71 şirket
2015 - 29 şirket

 

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