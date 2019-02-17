Türkler Karadağ'da şirket kuruyor
Türk yatırımcılar Karadağ'da 2097 şirket kurdu. Özellikle Budva'ya yatırım yapan Türklerin son bir yılda şirket kurma oranı yüzde 255 arttı.
Karadağ Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı sonunda Karadağ’da toplam 2097 Türk şirketi kuruldu.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Karadağ Vergi Dairesi’nin açıklamasında, Türk vatandaşları tarafından kurulan en büyük şirket sayısı Budva'da (1.048) ve Podgorica'da (609) faaliyet gösteriyor. Karadağ'a son bir yılda yatırım yapan Türk sayısı yüzde 255 oranında artış gösterdi.
2015 - 2018 yıllar arasında, Türk vatandaşları tarafından kurulan tüzel ve gerçek kişiler sayısı şöyle:
2018 - 1.545 şirket
2017 - 435 şirket
2016 - 71 şirket
2015 - 29 şirket
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