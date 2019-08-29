Türkler inşa etti, Putin açılışı yaptı
Türk müteahhitlik firması ESTA Construction, Rusya’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı hizmete açtı.
Rus havacılık sektörü ve ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan havalimanının açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2. havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirdi. Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi.
Dünyada ise içinde uzay müzesinin olduğu tek havalimanı olarak öne çıkan Yuri Gagarin Havalimanı’nda ziyaretçiler dilerlerse kamera karşısına geçip kendilerini kozmonot olarak hissedebiliyor. Havalimanı, Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzay dönüşünde iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor. ESTA Construction’ın modern ve kentsel mimariyi temel alarak inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı 3 kattan oluşuyor. Havalimanı ayrıca 272 araç kapasiteli açık bir otoparktan oluşuyor. Öncesinde Avrupa’nın en akıllı stadyumu Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rusya’nın prestij yatırım olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı. Kurulduğu günden bugüne kadar 4 milyar dolara yakın bir işi uluslararası paydaşları ve iş ortaklarıyla teslim eden ESTA Construction ENR tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde geçtiğimiz yıla göre 3 basamak yükselerek 156. sırada yer aldı.
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