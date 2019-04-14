Türkiye'yi keşfe çıktık

YÜKSELEN döviz kurları ve artan yabancı turist sayısı Türkiye’de turizm hareketini değiştirdi. Geçmişte tatil denince akla deniz, kum, güneş gelirken, bu hizmeti veren otellerde geçen yıla göre neredeyse yüzde 100’e varan fiyat artışları yaşanınca ‘kültür turlarına’ olan ilgi bir hayli yükseldi. Türkiye’deki birçok tur şirketi de düzenledikleri kültür turlarının sayısını arttırdı ya da farklı alternatifler sunmaya başladı. Kültür turları dışında yaz tatili için yükselen kurlara rağmen yurtdışı kıyı otellerinde Türkiye’deki otellere göre daha uygun fiyatlarla tatil alternatifleri oluşturulmaya başladı. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan ve ağırlıklı olarak yurtdışı turları konusunda hizmet veren Prontotour da Türkiye içinde kültür turlarına ağırlık vereceğini açıkladı.

GENÇLERİN İLGİSİ

Prontotour’un davetlisi olarak gittiğimiz Balıkesir Edremit’te konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Döviz kurlarındaki hızlı hareketlerden dolayı 2018 zor bir yıl oldu. Ekim ayından itibaren satışlarımız yükseldi. Son 6 ayda istikrarlı bir artış trendi yakaladık. 2018 yılını ciro bazında yüzde 10’luk artışla kapadık. Kişi sayısı azalsa da döviz kurundaki yükselme ile TL olarak gelirlerimiz arttı. Bazı pazarlarda çift haneli büyüdük. Ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam edip, yurtiçi kültür turlarında hedeflerimizi de büyüttük. Şu an yaşanan durumda yabancıların Türkiye’de daha fazla tatil yapacağı görülüyor. Yabancıların Türk kıyılarına büyük ilgisi var. Bu da kıyı otellerinin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Türk tatilciler de yükselen fiyatların ardından daha çok kültür turlarına yöneldi. Kıyı otellerinde yaşanan fiyat artışı kültür turlarının ön plana çıkmasına vesile oldu” diye konuştu.







HEDEF İLK SIRALAR

Prontotour’un uzun yıllardır yurtdışında kültür turları yaptığına dikkat çeken Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’den yurtdışına yapılan turlarda lider operatörlerden biriyiz. Şimdi bu tecrübemizi yurtiçinde de sürdürmek istiyoruz. 2018’de 5 bin kişiyi yurtiçinde kültür turlarına çıkarmıştık. Bu seneki hedefimiz ise 15 bin kişi. Kültür turlarında paket tur yapan acenteler arasında lider olan şirketler 40-50 bin kişiyi taşıyor. Biz de önümüzdeki yıllarda ilk 2-3 şirket arasında olmayı hedefliyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde kişi sayısı anlamında Kıbrıs’ta yüzde 33, Kapadokya’da yüzde 20, Karadeniz’de yüzde 28’lik büyümeler kaydettik. Kars turlarındaki büyümemiz ise yüzde 121’e ulaştı. Yurtdışı pazarlarda da gemi turu ve Pronto Plus’da büyüme hızımızı koruduk. Maldivler’de yüzde 61, Ukrayna yüzde 40, Orta Doğu’da yüzde 24 artış kaydettik. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise yurtiçi kültür turu tatilci sayımız 2018’e göre yüzde 300 arttı. Yeni yerler keşfederek mevcut bilgilerine yenisini katmak isteyen gezginler, ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ediyor. Eskiden bu turları orta yaş ve üstü tercih ediyordu. Günümüzde artık gençler de rağbet ediyor. Bu yüzden kültür turlarında beklenti ve hedeflerimizi yükselttik.”

YURTDIŞINDA TL İLE DENİZ TATİLİ



KÜLTÜR turlarının dışında uygun fiyatlı yurtdışı deniz tatiline de yoğun ilgili olduğunun altını çizen Ali Onaran, “Biz de deniz tatili için yurtdışı alternatifler oluşturduk. Bunu kitle turizmi olarak yapmayı hedefliyoruz. 6 günlük İtalya deniz tatili fiyatımız 3 bin TL’den başlıyor. İtalya dışında Tunus ve Yunanistan’a da Türk tatilcileri götürüyoruz. Türkiye’de yükselen fiyatlar nedeniyle kıyı oteline gidemeyen Türk tatilcileri yabancı kıyılarda deniz tatili yapmaya davet ediyoruz. Bu ürünlerimiz de uçak dahil paketlerle TL olarak satıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YA VİZEYİ KALDIRDI



DÜZENLEDİKLERİ gemi turu hakkında da bilgi veren Ali Onaran, “Baltık denizinde cruise gemisi ile tatil de ilgi çeken seçenekler arasında. Bu turumuzda Rusya’ya vizesi seyahat etme olanağı da sunmuş oluyoruz. Ayrıca KKTC için de uçak ve otelden oluşan paketler düzenledik. Burada 1 haftalık otel tatilini uçak dahil 1.690 TL’den satmaya başladık” diye konuştu.