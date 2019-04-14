Türkiye'yi keşfe çıktık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'yi keşfe çıktık
GeriEkonomi Türkiye'yi keşfe çıktık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Burak Coşan / EDREMİT
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye'yi keşfe çıktık

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Türkiye'yi keşfe çıktık

Türkiye’de kıyı otellerinde yaşanan fiyat artışı tatilciyi farklı alanlara yöneltti. Ülke içinde yapılan kültür turları tatilcilerin ilk tercihi oldu. TL ile satışa sunulan yurtdışı fırsatları da ikinci tercih olarak öne çıktı.

YÜKSELEN döviz kurları ve artan yabancı turist sayısı Türkiye’de turizm hareketini değiştirdi. Geçmişte tatil denince akla deniz, kum, güneş gelirken, bu hizmeti veren otellerde geçen yıla göre neredeyse yüzde 100’e varan fiyat artışları yaşanınca ‘kültür turlarına’ olan ilgi bir hayli yükseldi. Türkiye’deki birçok tur şirketi de düzenledikleri kültür turlarının sayısını arttırdı ya da farklı alternatifler sunmaya başladı. Kültür turları dışında yaz tatili için yükselen kurlara rağmen yurtdışı kıyı otellerinde Türkiye’deki otellere göre daha uygun fiyatlarla tatil alternatifleri oluşturulmaya başladı. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan ve ağırlıklı olarak yurtdışı turları konusunda hizmet veren Prontotour da Türkiye içinde kültür turlarına ağırlık vereceğini açıkladı.

GENÇLERİN İLGİSİ

Prontotour’un davetlisi olarak gittiğimiz Balıkesir Edremit’te konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Döviz kurlarındaki hızlı hareketlerden dolayı 2018 zor bir yıl oldu. Ekim ayından itibaren satışlarımız yükseldi. Son 6 ayda istikrarlı bir artış trendi yakaladık. 2018 yılını ciro bazında yüzde 10’luk artışla kapadık. Kişi sayısı azalsa da döviz kurundaki yükselme ile TL olarak gelirlerimiz arttı. Bazı pazarlarda çift haneli büyüdük. Ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam edip, yurtiçi kültür turlarında hedeflerimizi de büyüttük. Şu an yaşanan durumda yabancıların Türkiye’de daha fazla tatil yapacağı görülüyor. Yabancıların Türk kıyılarına büyük ilgisi var. Bu da kıyı otellerinin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Türk tatilciler de yükselen fiyatların ardından daha çok kültür turlarına yöneldi. Kıyı otellerinde yaşanan fiyat artışı kültür turlarının ön plana çıkmasına vesile oldu” diye konuştu.

Türkiyeyi keşfe çıktık


HEDEF İLK SIRALAR

Prontotour’un uzun yıllardır yurtdışında kültür turları yaptığına dikkat çeken Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’den yurtdışına yapılan turlarda lider operatörlerden biriyiz. Şimdi bu tecrübemizi yurtiçinde de sürdürmek istiyoruz. 2018’de 5 bin kişiyi yurtiçinde kültür turlarına çıkarmıştık. Bu seneki hedefimiz ise 15 bin kişi. Kültür turlarında paket tur yapan acenteler arasında lider olan şirketler 40-50 bin kişiyi taşıyor. Biz de önümüzdeki yıllarda ilk 2-3 şirket arasında olmayı hedefliyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde kişi sayısı anlamında Kıbrıs’ta yüzde 33, Kapadokya’da yüzde 20, Karadeniz’de yüzde 28’lik büyümeler kaydettik. Kars turlarındaki büyümemiz ise yüzde 121’e ulaştı. Yurtdışı pazarlarda da gemi turu ve Pronto Plus’da büyüme hızımızı koruduk. Maldivler’de yüzde 61, Ukrayna yüzde 40, Orta Doğu’da yüzde 24 artış kaydettik. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise yurtiçi kültür turu tatilci sayımız 2018’e göre yüzde 300 arttı. Yeni yerler keşfederek mevcut bilgilerine yenisini katmak isteyen gezginler, ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ediyor. Eskiden bu turları orta yaş ve üstü tercih ediyordu. Günümüzde artık gençler de rağbet ediyor. Bu yüzden kültür turlarında beklenti ve hedeflerimizi yükselttik.” 

YURTDIŞINDA TL İLE DENİZ TATİLİ

KÜLTÜR turlarının dışında uygun fiyatlı yurtdışı deniz tatiline de yoğun ilgili olduğunun altını çizen Ali Onaran, “Biz de deniz tatili için yurtdışı alternatifler oluşturduk. Bunu kitle turizmi olarak yapmayı hedefliyoruz. 6 günlük İtalya deniz tatili fiyatımız 3 bin TL’den başlıyor. İtalya dışında Tunus ve Yunanistan’a da Türk tatilcileri götürüyoruz. Türkiye’de yükselen fiyatlar nedeniyle kıyı oteline gidemeyen Türk tatilcileri yabancı kıyılarda deniz tatili yapmaya davet ediyoruz. Bu ürünlerimiz de uçak dahil paketlerle TL olarak satıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YA VİZEYİ KALDIRDI

DÜZENLEDİKLERİ gemi turu hakkında da bilgi veren Ali Onaran, “Baltık denizinde cruise gemisi ile tatil de ilgi çeken seçenekler arasında. Bu turumuzda Rusya’ya vizesi seyahat etme olanağı da sunmuş oluyoruz. Ayrıca KKTC için de uçak ve otelden oluşan paketler düzenledik. Burada 1 haftalık otel tatilini uçak dahil 1.690 TL’den satmaya başladık” diye konuştu.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Reuters, Bloomberg, Financial Times'tan Türk ekonomisine çirkin saldırı

TCMB Başkanı Çetinkaya ABD'de sunum yaptı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O araçlar için ücret ve ceza tahsilatı başladı

1 Ocak 2020'de başlıyor! Elektronik takip sistemi geliyor...