Türkiye’yi ısıtacak keşif
Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi.
Trakya bölgesinde doğalgaz ve petrol keşif çalışmaları için Mayıs 2016’da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor firması ile Kanadalı Valeura firmalarının keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında doğalgaz bulunduğunu ifade etti.
Firma, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Yukarısırt ve Karacakılavuz köylerinde keşif çalışmalarına devam ederken, söz konusu 286 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ise Türkiye’nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye’nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor. Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğalgazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Bu alanda 5 kilometre içinde 5 tane ocak açtılar. Arsalarımız değerlendi. Köyümüzde bin dönüm arsa 10-20 bin liraya satılırken, doğalgazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı” dedi.
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