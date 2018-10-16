Türkiye’yi bir uçtan bir uca dolaşacak
Mercedes-Benz Türk’ün, geçen yıl Kasım ayında Türkiye pazarında satışa sunduğu ilk Pick-Up modeli Mercedes-Benz X-Class, yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde segmentin değişen ihtiyaçlarını bir adım ileriye taşıdı. Deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan’ın bu proje için özel olarak modifiye edilmiş aracın direksiyonu başına geçeceği “X-Macera” Ekim ayında başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanının boydan boya, engel tanımadan geçileceği “X-Macera” projesinde yolların yanı sıra arazi koşulları da Mercedes-Benz X-Class’ın yetenekleri ile aşılacak.
X-MACERA için hazırlanan Mercedes-Benz X-Class, TÜV sertifikalı özel ekipmanlar ile modifiye edildi. Dünyanın en donanımlı X-Class modellerinden biri haline getirilen Pick-Up, Mercedes-Benz X 250d 4MATIC Power üzerinden geliştirildi
Mercedes-Benz X-Class’ın gücünün, konforunun ve kalitesinin bir kez daha kanıtlanacağı “X-Macera” projesi, #XMACERA hashtag’i ile sosyal medya ve web sitesi üzerinden de takip edilebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle