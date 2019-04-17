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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da  bu yıl 37’incisi düzenlenen Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk Konseyi (ATC)’nin geleneksel konferansının gala yemeğinde de ABD’li yatırımcılara hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin de katıldığı gala yemeğinde konuşan Albayrak ikili ilişkilerin son durumunu değerlendirdi. Albayrak şöyle konuştu:

“Son yıllarda Türk-Amerikan ittifakı birçok sınama ile karşı karşıya kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen zararı telafi etme konusunda bir fırsat da ortaya çıktı. Türkiye ile ABD’nin ortak çalışabileceği birçok alan bulunuyor. Ekonomik bağlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir potansiyel var. Diplomatik ve stratejik iş birliğimize nispeten ticaret hacmimiz oldukça düşük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump her görüşmede ısrarla ekonomik ilişkilere vurgu yapmaları tesadüf değil. Liderlerimiz bu konuya bağlılar ve biz de bu eksik halkayı tamamlamak zorundayız. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır. Türkiye’ye yatırım yapmak için muhtemelen bundan daha iyi bir zaman olmamıştır. Önümüzdeki 4.5 yılda bir seçimin olmaması ve istekli bir ekonomik dönüşüm ajandasına bağlılığındaki güçlü hükümet kararlılığıyla, Türkiye yatırımcılar için her çeşit muhteşem olanaklar sunuyor.”

 

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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