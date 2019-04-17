Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da bu yıl 37’incisi düzenlenen Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk Konseyi (ATC)’nin geleneksel konferansının gala yemeğinde de ABD’li yatırımcılara hitap etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin de katıldığı gala yemeğinde konuşan Albayrak ikili ilişkilerin son durumunu değerlendirdi. Albayrak şöyle konuştu:
“Son yıllarda Türk-Amerikan ittifakı birçok sınama ile karşı karşıya kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen zararı telafi etme konusunda bir fırsat da ortaya çıktı. Türkiye ile ABD’nin ortak çalışabileceği birçok alan bulunuyor. Ekonomik bağlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir potansiyel var. Diplomatik ve stratejik iş birliğimize nispeten ticaret hacmimiz oldukça düşük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump her görüşmede ısrarla ekonomik ilişkilere vurgu yapmaları tesadüf değil. Liderlerimiz bu konuya bağlılar ve biz de bu eksik halkayı tamamlamak zorundayız. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır. Türkiye’ye yatırım yapmak için muhtemelen bundan daha iyi bir zaman olmamıştır. Önümüzdeki 4.5 yılda bir seçimin olmaması ve istekli bir ekonomik dönüşüm ajandasına bağlılığındaki güçlü hükümet kararlılığıyla, Türkiye yatırımcılar için her çeşit muhteşem olanaklar sunuyor.”
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