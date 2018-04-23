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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.04.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Türkiye’ye İngiliz akını: İspanya’yı geçtik!

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Türkiye’ye İngiliz akını: İspanya’yı geçtik!

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat satışlarının paketi 2018’de yüzde 84 arttı. İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti.

DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre, 2018 tatil sezonunda İngiltere’den Türkiye’ye seyahat paketlerinin satışı bir önceki yıla göre yüzde 84 arttı.

BBC Türkçe’nin haberine göre 2016’da ülke çapında yaşanan saldırılar ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası azalan ziyaretçi sayısı 2017’de görece toparlamıştı.

Thomas Cook’un Tatil Raporu’na göre, Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti. (Balear Adaları dahil edildiğinde) İspanya en popüler tatil merkezi ve onu Yunanistan Türkiye, ABD ve Karayip Adaları takip ediyor. Yunanistan ve Türkiye arasındaki farkın da giderek kapandığı görülüyor.

İLK İKİ AYDA YÜZDE 30 ARTTI
İngiltere’den 2015 yılında Türkiye’ye 2 milyon 512 bin 139 turist gelmişti. 2016’da İngiltere’den gelen turist sayısı 1 milyon 711 bin 481’e düşmüştü. 2017’de ise 1 milyon 658 bin 715’e kadar gerilemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son açıkladığı 2018 Ocak-Şubat verilerine göre ise İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 33’lük artışla 71 bin 665’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise İngiltere’den gelen turist sayısı 53 bin 878’di. 2016’nın ilk ayında ise 68 bin 373 İngiliz turist Türkiye’ye gelmişti.

 

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