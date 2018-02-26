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Türkiye’ye hermes kredileri arttı

Celal ÖZCAN / BERLİN
26.02.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krize rağmen, Alman ürünlerinin ihracatını garantiye alan hermes kredileri bir önceki yıla oranla arttı.

TÜRKİYE ile Almanya arasındaki ilişkiler geçen yıl en gergin dönemini yaşadı. Almanya Alman şirketlerinin Türkiye’ye ihracatını garanti altına alan hermes kredisini 1.5 milyar euroyla sınırlama kararı aldı.
Sol Parti milletvekili Alexander Neu’nun soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, geçen yıl Türkiye için kullanılan hermes kredisi miktarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre geçen yıl Almanya, Türkiye’ye ihracat ürünleri için Alman şirketlerine 1.458 milyar euro hermes kredisi verdi.

400 MİLYAR ARTIŞ
Hermes kredi miktarı hükümetin koyduğu sınırı aşmadı, ancak bir önceki yıla oranla üçte bir arttı. 2016 yılında Alman şirketleri Türkiye’ye ihracatlarında toplam 1.02 milyar euro hermes kredisi kullanmıştı. Bu rakam, 2015’te kullanılan miktarına oranla yarım milyar euro düşüş anlamına geliyor. 2015’te kullanılan hermes kredisi miktarı 2.1 milyar euro olmuştu.
Buna göre hükümetin hermes kredilerini sınırlama kararına rağmen geçen yıl Almanya’dan Türkiye’ye ihracatta azalma olmadığı belirtildi.
Hermes kredileri Alman şirketlerinin Türkiye’ye yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alıyor. Ödemelerin aksaması durumunda doğacak zararı karşılıyor.

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