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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Türkiye'ye havacılıkta güvenlik sertifikası

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Türkiye'ye havacılıkta güvenlik sertifikası

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Türkiye'ye havacılık güvenliğinde gösterdiği başarıdan ötürü "ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası" verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ICAO belirli periyotlarla üye devletlere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Güvenlik alanındaki başarıları teşvik etmek amacıyla ICAO, "Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama" oranlarını önemli ölçüde artıran ülkelere 2015'ten bu yana "Konsey Başkanı Havacılık Güvenliği Sertifikası" veriyor.

Bu kapsamda ICAO'nun söz konusu denetimlerdeki başarı oranlarını baz alarak yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye, "Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama" başarı oranını yüzde 93,15'e yükselterek, sertifika almaya hak kazandı.

Söz konusu sertifikayı almak için etkin uygulama başarı oranında en az yüzde 15 artış kaydedilmesi ve Küresel Havacılık Güvenliği Planı'nda temel alınan asgari yüze 65'lik etkin uygulama başarısı sağlanması gerekiyor. Ayrıca üye ülke hakkında Ciddi Güvenlik Endişesi uyarısı bulunmaması, operasyonel etkin uygulamadan yine 65’in üzerinde bir başarıya sahip olma şartı koşuluyor. 

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