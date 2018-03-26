Türkiye’ye gelse fiyatı 46 milyon lira!
ÇİN merkezli IAT firmasının kişiselleştirme ve zırh opsiyonları sunarak geliştirdiği Karlmann King dünyanın en pahalı SUV’u oldu.
Yurtdışı fiyatı 2 ile 3.8 milyon dolar arasında değişen sıradışı araç, gücün kaynağındaki 6.2 litre hacimli motor ile ülkemize ithal edildiği takdirde yüzde 160 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenmesiyle 11.6 milyon dolar yani güncel kurla 46 milyon TL’lik dudak uçuklatan fiyata ulaşıyor.
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