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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.09.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yüzde15.6 arttı

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Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yüzde15.6 arttı

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yüzde 15.6 artışla 5.4 milyon kişi, ilk sekiz ayda ise yüzde 22.9 artışla 27 milyon kişi oldu.

BAKANLIK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 15.5 pay ve 4.19 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11 pay ve 2.98 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.8 pay ve 1.58 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı.  İngiltere'yi İran ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

Rusya ile uçak krizi sonrası siyasi ilişkilerin yeniden normale dönmesi sonrası 2016 yılındaki yaklaşık 866,000 Rus ziyaretçi sayısı 2017'de yüzde 444 artışla 4.72 milyona yükselmişti. 4.72 milyon Rus ziyaretçi de Türkiye için tarihi bir rekor olurken ilk sekiz aydaki 4.19 milyon Rus ziyaretçi sayısı bu rekorun bu yıl yeniden kırılabileceğini gösteriyor.

AVRUPA'DA TOPARLANMA KUVVETLENİYOR

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 13.15 milyon olmuştu. Bu rakam Türkiye'ye 2015 yılında gelen 19.1 milyon Avrupa menşeili ziyaretçi ile karşılaştırıldığında önemli bir kayıp anlamına geliyordu.

Bu yılın ilk sekiz aylık verilerine bakıldığında ise Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 30 artışla 11.67 milyona yükseldi.

Kısa süre önce güncellenen yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı'na göre 2017'de 22.5 milyar dolar olan seyahat gelirlerinin bu yıl 29 milyar dolara önümüzdeki yıl 34 milyar dolara 2020'de 38 milyar dolara 2021'de ise 42 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yıl Türkiye'ye 40 milyonun üzerinde turist geleceğini belirtiyor.

 

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