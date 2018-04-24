Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke belli oldu! Ne Almanya ne Rusya, işte o ülke...
Son 10 yılda Türkiye'de şirket satın alma, birleşme ve yabancı yatırımlara bakıldığında BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkenin İspanya olduğu belirtildi.
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, son 10 yılda Türkiye'de şirket satın alma, birleşme ve yabancı yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
9,3 MİLYAR DOLAR İLE EN ÇOK YATIRIMI İSPANYOLLAR YAPTI
Geçen 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkenin İspanya olduğunu söyledi. İspanya'nın bu dönemde, toplam 22 işlemle 9,3 milyar dolarlık bir hacim yakaladığını belirten Cantekinler, işlem sayısı bakımından ise 170 işlemle ABD'nin ön plana çıktığını ifade etti.
ENERJİ SEKTÖRÜ HAREKETLİ
Cantekinler, açıklanan işlem değeri bakımından son 10 yılda, Türkiye'deki en hareketli sektörün 50,7 milyar dolarlık hacimle enerji sektörü olduğunu, bu sektörü 23,1 milyar dolarlık hacimle finansal hizmetler sektörünün takip ettiğini dile getirdi.
Bilişim sektörünün de hacim olarak küçük olmasına rağmen 451 işlemle işlem sayısı bakımından en aktif sektör olduğuna dikkati çeken Cantekinler, en fazla sayıda işlem gerçekleşen diğer sektörlerin ise enerji ile yiyecek içecek sektörleri olduğunu ifade etti.
YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNE İLGİ ARTACAK
Cantekinler, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde, birleşme ve satın alma potansiyelinin önemli seviyede altında kaldığını belirtti. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi bilişim sektörünün işlem sayısı bazında ön plana çıktığını ifade eden Cantekinler, buna ek olarak yiyecek ve içecek sektörüne olan ilginin arttığını dile getirdi.
MEDYA VE ULAŞIM SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
İşlem hacmine bakıldığında ise Doğan Medya Grubu ve Antalya Havalimanı işlemlerinin etkisiyle medya ve ulaştırma sektörlerinin ön plana çıktığını söyleyen Cantekinler, "2018 yılının geri kalan döneminde, beklenen özel sektör ve özelleştirme işlemlerine bağlı olarak 10-15 milyar dolar bandında toplam işlem büyüklüğü olacağını tahmin ediyoruz. Enerji, finansal hizmetler, sağlık ve imalat sektörlerinde hareketliliğin artacağını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Son 10 yılda işlem değeri en fazla olan 5 ülke bilgileri şöyle:
Ülke Açıklanan İşlem Değeri (milyon dolar) İşlem Adedi
İspanya 9.312 22
İngiltere 7.841 118
Rusya 5.930 24
ABD 4.746 170
Katar 4.102 17
Son 10 yılda işlem değeri en fazla olan 5 sektör şöyle:
Sektör Açıklanan İşlem Değeri (milyon dolar) İşlem Adedi
Enerji 50.653 354
Finansal Hizmetler 23.096 184
Ulaştırma 19.224 110
Yiyecek ve İçecek 8.161 245
Perakende 5.368 118
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