‘Türkiye’ye de ilgi duyuyoruz’
DÜNYACA ünlü lüks giyim markalarından Hermes International Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hermes, "Hermes olarak dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye de ilgi duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız, fırsatları değerlendireceğiz" dedi.
Hermes'in sahiplerinden Xavier Hermes ve İngiltere Kent Prensi Michael Franklin, Taksim 360 projesi satış ofisini ziyaret etti. Turistik ziyaret amaçlı İstanbul’a geldiği öğrenilen Hermes ve beraberindeki heyet, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'dan proje hakkında bilgi aldı. Hermes International Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hermes, projenin büyük gayret gösterilmiş, etkileyici bir proje olduğunu belirterek, çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Taksim 360'a yatırım için Hermes markasının gelip gelmeyeceği sorulan Hermes, "Hermes olarak dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye de ilgi duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız, fırsatları değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Hermes, şirket olarak gelecek dönemde Türkiye'yi daha iyi tanımak için gayret göstereceklerini, yeni yatırımlar için uğraşacaklarını belirtti. İstanbul'u çok sevdiğini ifade eden Hermes, "Burada (Taksim 360) bir dairem olsun isterim" dedi.
UĞRAK NOKTASI
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da projenin yapıldığı bölgenin 120 yıl önce inşa edildiğini anımsatarak, eski binaların ruhunu koruyarak dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’un bu tür projelerle daha çok turist çekeceğini dile getiren Demircan, Beyoğlu’daki otellerin 50 bin yatak kapasitesi bulunduğu bildirerek, bu kapasitenin her gün yüzde 80'inin dolduğunu kaydetti. Demircan, çeşitli aktivitelerle turistleri ortalama dört gün Beyoğlu’nda tutmayı başardıklarını belirterek, bu projeden beklentilerinin bu anlamda çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Bölgenin turistlerin uğrak noktası olacağını savunan Demircan, dünyaca ünlü markalarında yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.
Heyette İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier, Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ve Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız da yer aldı.
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