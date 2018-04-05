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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

‘Türkiye’ye de ilgi duyuyoruz’

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‘Türkiye’ye de ilgi duyuyoruz’

DÜNYACA ünlü lüks giyim markalarından Hermes International Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hermes, "Hermes olarak dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye de ilgi duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız, fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

Hermes'in sahiplerinden Xavier Hermes ve İngiltere Kent Prensi Michael Franklin, Taksim 360 projesi satış ofisini ziyaret etti. Turistik ziyaret amaçlı İstanbul’a geldiği öğrenilen Hermes ve beraberindeki heyet, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'dan proje hakkında bilgi aldı. Hermes International Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hermes, projenin büyük gayret gösterilmiş, etkileyici bir proje olduğunu belirterek, çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Taksim 360'a yatırım için Hermes markasının gelip gelmeyeceği sorulan Hermes, "Hermes olarak dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye de ilgi duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız, fırsatları değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Hermes, şirket olarak gelecek dönemde Türkiye'yi daha iyi tanımak için gayret göstereceklerini, yeni yatırımlar için uğraşacaklarını belirtti. İstanbul'u çok sevdiğini ifade eden Hermes, "Burada (Taksim 360) bir dairem olsun isterim" dedi.

UĞRAK NOKTASI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da projenin yapıldığı bölgenin 120 yıl önce inşa edildiğini anımsatarak, eski binaların ruhunu koruyarak dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’un bu tür projelerle daha çok turist çekeceğini dile getiren Demircan, Beyoğlu’daki otellerin 50 bin yatak kapasitesi bulunduğu bildirerek, bu kapasitenin her gün yüzde 80'inin dolduğunu kaydetti. Demircan, çeşitli aktivitelerle turistleri ortalama dört gün Beyoğlu’nda tutmayı başardıklarını belirterek, bu projeden beklentilerinin bu anlamda çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Bölgenin turistlerin uğrak noktası olacağını savunan Demircan, dünyaca ünlü markalarında yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.

Heyette İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier, Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ve Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız da yer aldı.

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