‘Türkiye’ye çok bağlıyız’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Türkiye’ye çok bağlıyız’
GeriEkonomi ‘Türkiye’ye çok bağlıyız’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hülya Güler
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye’ye çok bağlıyız’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Türkiye’ye çok bağlıyız’

Dünya ilaç devlerinin gözü Türkiye’de. Bu şirketlerden biri de Novartis. Şirketin dünya başkanı Vasant Narasimhan, “Türkiye’nin bir numaralı ilaç şirketiyiz ve bir numara kalmak için yatırıma devam edeceğiz. Son 10 yılda üretime 200 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. En büyük tesislerimizden biri burada, kritik testlerimiz burada yapılıyor” dedi.

GLOBAL ilaç devi Novartis’in dünya başkanı Vasant Narasimhan, Novartis’in 1950’li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyette bulunduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin bir numaralı ilaç şirketiyiz ve bir numara kalmak için yatırıma devam edeceğiz. Türkiye’de varlığımız çok önemli ve Novartis için de Türkiye çok önemli. Son 10 yılda üretime 200 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. En büyük üretim tesislerimizden biri burada yer alıyor” dedi. Şu anda 100 civarında Novartis için oldukça kritik klinik testlerin Türkiye’de yapıldığını kaydeden Narasimhan, “Dünyada yeni ilaç geliştirilmesi için oldukça önemli olan klinik testlerin bir kısmını Türkiye’de yapıyoruz. Türkiye klinik testler konusunda bizim için en tepedeki ülkelerden biri. Türkiye’de çok iyi yetişmiş önemli bir insan gücü var. Bunlardan bir kısmıyla yurtdışında da birlikte çalışıyoruz. Şu anda yurtdışında Novartis için çeşitli pozisyonlarda çalışan 60 Türk var. Özellikle kalp-damar hastalıkları ve bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlarımızın geliştirilmesinde benim de bire bir iletişim içinde olduğum profesörler var. Türkiye’de bu konuda önemli bir birikim söz konusu. Hatta bazı üniversite hocaları bizim global araştırmalarımıza da destek veriyor” diye konuştu.

Novartis’in Türkiye’deki 4 üretim tesisini ziyaret eden Narasimham Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Narasimhan şöyle konuştu: 2’si Gebze’de olmak üzere Kurtköy ve Tuzla’da toplam 4 üretim tesislerinin bulunduğunu kaydeden Narasimhan şunları anlattı:

5 YILDA ÜRETİM ATAĞI

“Buradaki üretim büyüklüğümüzden çok etkilendim. Yıllık 10 milyar tablet üretiyoruz. Özellikle Novartis Türkiye’nin Kurtköy üretim tesisi, Novartis’in dünya genelindeki stratejik yedi fabrikasından biri konumunda. Türkiye’deki üretim tesislerinde yenilikçi ilaçlar, biyobenzer ve jenerik ilaçlar üretiliyor. Novartis Türkiye bugün, 100’den fazla ülkeye ihracat yapan lider bir ilaç şirketi. 2018’de Türkiye’de 123 milyon dolarlık ihracat, 20 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Özetle Türkiye, Novartis için önemli pazarlardan biri. Türkiye’ye çok bağlıyız, burada bir numara olmaktan, üretim yapmaktan ve ihracatçı bir ilaç şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde üretimimizi iki
katına yakın artırmayı hedefliyoruz.”

Hükümetin ilaç alımında uyguladığı fiyat politikasına da değinen Narasimhan, şöyle konuştu:

ALIM FİYATINDA DENGE

“Türkiye Avrupa’da en düşük fiyat uygulayan ülke olması nedeniyle işler biraz daha zorlayıcı burada. Yatırımcı açısından baktığınızda üretime ve altyapıya yatırım yaptık. Türkiye’de inovasyonu ve üretim yapılmasını destekliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de inovasyona verilen desteklerin artmasını umuyoruz. Şu anda üretimimizi artırmayı ve ihracatımızı artırmayı istiyoruz ve bunun için de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ancak kurdaki hareketlilik bir belirsizlik yaratıyor ve en yenilikçi ürünlerde bile Avrupa’nın en düşük alım fiyatı uygulanıyor bunlar da pazara ilişkin zorluklar. Bu konuda biraz daha fazla denge olmasını istiyoruz. Biraz daha farklı bir fiyat politikası izlense, Türkiye’de 100 milyona yakın insan en yenilikçi ilaçlara ulaşabilirdi. Durum böyle olunca burada son teknoloji ilaçların pazara girişi biraz ertelenebilir ve bu da yaşayanlar için en ideal durum olmayabilir.”

‘Türkiye’ye çok bağlıyız’

AR-GE’YE 9 MİLYAR DOLAR

NOVARTİS Grubu, son dönemde hücre ve gen gibi gelişmiş tedavi alanlarında yeni platformlar geliştiriyor. Sektördeki hücre ve gen terapisine yönelik en büyük yatırımlardan birini gerçekleştiren Novartis 2018 yılında 51.9 milyar dolarlık net satış rakamına ulaşılırken, bunun yaklaşık 9.1 milyar dolarlık kısmı grup çapında Ar-Ge faaliyetlerine aktarıldı.

PATRONSUZ ŞİRKET

VASANT Narasimhan Novartis’in global yapılanmasında hayata geçirdiği ‘patronsuz şirket’ prensibinin Türkiye’de de uygulandığını belirterek şunları söyledi: “Harika insanlar işe alıyoruz, onlara hedef ve stratejilerimizi anlatıyoruz ve sonra da işlerini kendilerinin yapmalarına izin vermiyoruz. ‘Patronsuz şirket’ uygulaması ile bu tür engelleri ortadan kaldırıyoruz. Hiyerarşiyi düşündüğünüzde herkes herkese ne yapması gerektiğini söylüyor ama bizim gibi inovasyon ve keşif yapmaya ihtiyacı olan şirketlerin özgür düşünmeye ihtiyacı var. 2 binin üzerinde çalışanımızın bulunduğu Türkiye’de de ‘patronsuz şirket’i uyguluyoruz ve çok etkili sonuçlar alıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle