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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik turizm atağı

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Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik turizm atağı

İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy "Uçuşlarımızı artırıyoruz. 100 uçakla göklerdeyiz. Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Heapy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un iflasından sonra turist kaybını yerine koyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de 10 yıldır çalıştıkları oteller olduğuna değinen Heapy, önceliklerinin eski çalıştıkları otellerin olduğunu, yeterli olmazsa yeni otellere bakıp, kararlı şekilde yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Thomas Cook'un iflasının hemen sonrasında tur operatörleri olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibiyle toplantı yaptıklarını vurgulayan Heapy, "Bakan Ersoy ve ekibi bu konunun çözümüne çok hızlı şekilde reaksiyon gösterdiler. Sayın Bakan bu konuda çok kararlı ve sıkı çalışıyor. Kendisiyle hareket etmekten mutluluk duyuyorum. Bize verilen bütün sözler yerine getirildi." diye konuştu.

"TÜRKİYE BÜTÇEMİZE 8 MİLYON STERLİN DAHA EKLEDİK"

Steve Heapy, Türkiye ve Türk otel endüstrisine 10 yıldır hizmet ettiklerine anlatarak, 10 yıldır büyümelerini sürdürdüklerini, son dönemdeki sorunları aşabilmek için de çok çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin harika bir destinasyon olduğunu, son 12 ayda 7 kez Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Heapy, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Heapy, artık Thomas Cook'un olmadığını ve bir numaranın kendileri olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Yeni uçak arayışındayız şu an. Yeterince uçak bulursak ve satışlar da iyi giderse 100 bin fazladan turisti Dalaman'a getireceğiz. Bu rakamlar daha da yukarıya çıkabilir. Uçuşlarımızı artırıyoruz. 100 uçakla göklerdeyiz. Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için de çok sıkı çalışıyoruz. Türkiye bütçemize 8 milyon sterlin daha ekledik.

Türkiye'ye turist getirmek için, ortaya çıkan durum tamamen boşluğa dönüşmesin, orayı doldurabilelim diye biz de sıkı şekilde çalışıyoruz. Thomas Cook'un boşluğunu dolduracak pozisyon ve altyapımız var. Türkiye'ye haftada 169 uçuş planlıyoruz. Bunun 69 uçuşunu Dalaman'a yapacağız. Dalaman'a 2019'da 147 bin olan satışımızı, 2020 yılında 252 bin satışa çıkartmayı planladık. Dalaman'a uçmaya 2019 yılının 5 Nisan'ın da başlamıştık. 2020 yılında da 5 Nisan'dan itibaren daha fazla uçuş yapmayı planladık. Haftanın 7 günü uçtuk, 2020'de artırmak istiyoruz."

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