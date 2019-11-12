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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.11.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Türkiye’nin yüzde 17’lik patates tohumu ihtiyacını Ahlat karşılıyor

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde üretilen sertifikalı patates tohumu, Türkiye’nin yüzde 17’lik ihtiyacını karşılıyor.

Son yıllarda bilinçli tarım uygulamalarıyla patates üretiminde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde önemli bir merkez haline gelen Bitlis’in Ahlat ilçesi, sertifikalı patates tohumu üretiminde de lider konumda bulunuyor. Ahlat’ta bu yıl 7 bin 500 dekar alandan 50 bin ton patates tohumu üretimi bekleniyor. Tohumluk patates depolarında incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, “Bu yıl Ahlat'ta 7 bin 500 dekar alanda tohumluk patates üretimi yapılmaktadır. Patates tohumundan yaklaşık olarak 50 bin ton verim bekliyoruz. Türkiye piyasasının yüzde 17'lik tohum ihtiyacını Ahlat'ta karşılıyoruz. Tohum ihtiyacımızı daha önce yurt dışından alıyorduk. Şimdi çok şükür kendimiz üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tohumluk patates sadece Ahlat'ta yetiştiriliyor. Bölgemize ve Nevşehir'e kadar tohum aldığımız yerlere artık tohum veriyoruz. Çok kaliteli ve güzel bir tohum yetiştiriyoruz. Yemeklik, cipslik, sanayi türündeki tüm patates tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Birkaç yıldır Azerbaycan, Suriye, Irak, Türkmenistan gibi ülkelerinde tohumluk ihtiyacını karşılıyoruz. Ahlat'ta yaklaşık 20 çiftçimiz sertifikalı tohumluk patates üretiyor” dedi.

“ÜLKE DIŞINA TOHUM İHRACATI”

Ahlatlı patates tohumu üreticilerinden Mahmut Demir ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak 8 yıldır sertifikalı tohum ürettiğini belirterek, “Tohumlarımız yurt içinin hemen hemen tüm bölgelerine ulaşıyor ve çok memnun kalıyor müşterilerimiz. Burada arazimiz temiz ve sıfır toprak kullanıyoruz. Yorgun toprakları kesinlikle kullanmıyoruz. Zaten Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de buna müsaade etmiyor. Tohumlarımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Suriye, Irak'ın birçok bölgesine gönderiliyor. Ülkemizde üretim geniş olduğu için tohumluk ancak ülkemize ve bazı ülkelere yetiyor” diye konuştu.

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