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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları yüzde 4 arttı

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Türkiye'nin yurtdışı varlıkları yüzde 4 arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubatta 243,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 606,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. 
Buna göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 artarak 243,6 milyar dolara, yükümlülükleri yüzde 3,3 yükselerek 606,5 milyar dolara çıktı. 

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 353,1 milyar dolar olan net UYP, şubatta eksi 362,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,6 artışla 100,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artışla 91,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 artışla 47,9 milyar dolara ulaştı. 

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 yükselişle 141,8 milyar dolara çıktı. 

PORTFÖY YATIRIMLARI 151,2 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,8 artarak 151,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,3 artışla 35,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,6 azalışla 18,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9,6 artışla 52,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,7 artarak 313,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artarak 32,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 10,6 artarak 15,5 milyar dolar oldu. 

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,1 azalışla 79 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 azalışla 105,5 milyar dolara geriledi. 

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