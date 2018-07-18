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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
18.07.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları azaldı

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Türkiye’nin yurt dışı varlıkları azaldı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2017 yılı sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 231,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 oranında azalışla 632,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mayıs ayı ’Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri’ni açıkladı.Buna göre, 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yılı sonuna göre yüzde  0,5 oranında azalışla 231,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 oranında azalışla 632,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 459,2 milyar dolar iken 2018 Mayıs sonunda eksi 401 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde  0,4 oranında azalışla 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 31,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 26,3 oranında azalışla 139,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalarak 161 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 24,7 oranında azalışla 39,1  milyar Dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde  20,2 oranında azalışla 24,7 milyar Dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde  3,8 artışla 46 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 332 milyar Dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde  4,3 oranında artarak 13,7 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,4 oranında azalışla 94,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

 

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