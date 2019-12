Türkiye’nin yıldız projeleri seçildi... Gayrimenkul sektörünün imza projeleri Sign of the City Awards 2019 ile belirlendi

KENTLERE iz bırakan mimari projelerin yarıştığı ve gayrimenkul sektörünün en prestijli ödül törenlerinden biri olan Sign of the City Awards (SotCA) önceki gün gerçekleştirildi. Yarışmada, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.100’ün üzerinde proje incelendi ve 5 ana kategoride 30 ödül sahiplerine sunuldu.

6. KEZ DÜZENLENDİ



Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörü temsilcileri altıncı yılındaki SotCA töreninde bir araya geldi. Hürriyet’in öncülüğünde Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen tören, Alkaş tarafından düzenlenen ‘RE360 Gayrimenkul Buluşması’nın ikinci gününde gerçekleşti. Geceye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.



ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER

Ödül töreninde konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ödüle layık görülen ve yarışmaya katılan tüm firmaları tebrik ederek, “Şehirler her şeyden önce birer mekândır. Şehircilik ise mekânların düzenli, sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. İnsana ve hayata dair her düşünce ve değer, hayallerle birlikte şehre işlenir. Sizler, kimliğimizi, kültürümüzü, hayat biçimimizi ve ilişkilerimize şehirlerimize yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz” dedi. “Ekonomimizin birçok aktörü var fakat en önemli aktörlerden biri gayrimenkul ve inşaat sektörü” diyen Varank, “Gururla söylüyorum bugün ülkemiz inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda. İnşaat ve bağlı sektörleri 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bugün dünyada ilk 250 büyük firma içerisinde 50’ye yakın şirketimiz bulunuyor” diye konuştu. Bakanlık olarak şehirleri kendi kimlikleriyle geleceğe taşıyan bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Varank, “İstiyoruz ki şehirlerimize yaptığımız her yatırım, gerçekleştirdiğimiz her proje hem kültürel hem de ekonomik bir değer olarak şehirlere geri dönsün. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesine artı bir değer katsın. Bu anlamda 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla kentsel dönüşüm hamlemizi başlattık. Afetlere karşı hazırlıklı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltan, çevre dostu ve daha yaşama dönük şehirler kuruyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu, akıllı bina teknolojileriyle modern binalar inşa ediyoruz. Şehre ve şehirciliğe dair tüm alanlarda projeler üretiyoruz.

Özellikle şehirlerin ülkelerden daha ön plana çıktığı bir dönemde bu projelere ihtiyaç var. İstanbul’un marka değerini daha da arttırmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirdik. Kıtaları birbirine bağladık ama aynı zamanda dünyayı da İstanbul’a bağladık. Çin’den gelen trenler artık İstanbul üzerinden Londra’ya kadar kesintisi gidebiliyor. Afrika’dan, Uzakdoğu’dan, Rusya’dan yolcular İstanbul üzerinden tüm dünyaya uçuyor. İstanbul’un marka değerini arttıracak birçok projemiz var. Bunları da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Tabii tüm bu projeleri gayrimenkul ve inşaat sektöründen cesaret alarak ve sektörün gücüne inanarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK



Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu son 20 yıldır inşaat sektörünün yarattığı katma değerle Türkiye’nin en önemli sektörü olduğunu dile getirdi. Gerek konut üretimi gerekse altyapı yatırımlarında Türkiye’nin önemli bir yol kat ettiğine dikkat çeken Kurtoğlu, “Büyük şehirlerimizde sürmekte olan kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın daha nitelikli yapılara kavuşmasına olanak sağlıyor. Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Sign of the City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük” dedi. “Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı itibariyle bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizlikler pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul pazarındaki ticari faaliyetlerde yavaşlamaya neden oldu” diyen Kurtoğlu şöyle devam etti: “İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşmasıyla ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk.”

YENİLİKÇİ FİKİRLER

Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, SotCA’nın her geçen yıl gördüğü ilgi ve sektör içindeki söz sahibi yapısından bahsetti. Konuk, “Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte görüyoruz. Bu 6 yılda gayrimenkul geliştirme projelerinin yanı sıra yerel ve merkezi yönetim olmak üzere tüm paydaşlar birlikte hareket ediyor. Bu özgün başarıyı bu yıl RE360 Gayrimenkul Buluşması ile buluşturarak sektörde önemli bir sinerji yaratmak çok değerli” dedi. SotCA Jüri eş başkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise “Jürimiz multi disipliner bir yapıdaydı; uyum içerisinde bir değerlendirme süreci geçirdik. Tarihi koruma bilinci, sosyal sorumluluk önceliği jürimizin değişmeyen değerleriydi. Jürinin şeffaf bir değerlendirme süreciyle üzerinde özenle çalıştığı önemli projeler ödül aldı. Bütün projeleri kutluyoruz” dedi.

KAMU KURUMLARINDAN ÖDÜLLÜ PROJELER

BU sene yenilikleriyle ‘Kent ve Mimarlık’ kategorilerinin alanlarının genişletildiği SotCA, yetkin mimarların ve mimari projelerin başarılarına da sahne oldu. Kamu kurumlarının katılımının yoğun olarak dikkati çektiği ödül töreninde ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’ ödülünü 3 proje paylaştı. ‘Tarihi Kemeraltı’nın Yeniden Keşfi’ ile TARKEM, ‘Tarihi Eski Belediye Binasının ve çevresinin turizme kazandırılması’ ile Talas Belediyesi, Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu ödülün sahibi oldu. Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi de ‘En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler’ ödülünü aldı. ‘En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler’ ödülü de Darülaceze Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Tesis projesiyle T.C. Darülaceze Başkanlığı’nın oldu.

SotCA 2019 JÜRİSİ

SotCA 2019’da Yüksek Mimar Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ile World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan Jüri Eş Başkanları olarak görev aldı. Jüride yer alan isimler ise şöyle: Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, Pamir&Soyuer Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Mimar MDS Ayşe Hasol Erktin, Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi Aytek İtez, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lale Özgenel, Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, FYP Proje Geliştirme Kurucu Ortağı Füsun Yılmaz Phillipson, Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı Haluk Sur, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan, TSKB Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal.

GAZİANTEP’E 3 ÖDÜL

Sign of the City 2019’a Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3 ödülle damgasını vurdu. Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu projesiyle ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’, Hışva Han Restorasyonu ile ‘En İyi Turizm Hizmet Yapıları’ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’yle ‘En İyi Sosyo Kültürel Yapı’ ödüllerinin sahibi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi aldı.



EN İYİ SOSYO KÜLTÜREL YAPI / TAMAMLANMIŞ PROJELER- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ



EN İYİ TURİZM HİZMET YAPILARI / TAMAMLANMIŞ PROJELER- HIŞVA HAN RESTORASYONU RESTORAN VE OTEL



EN İYİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA VE YAŞATMA PROJESİ- SUYABATMAZ MESLEK EDİNDİRME KURSU

YILIN FARK YARATANI ZEYNEP BODUR OKYAY

GECEDE ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ başlığında Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşüm yolculuğunun ilk aşaması olan ve Kale Grubu’nun Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ‘Aklım Fikrim Çanakkale’ projesi ödüllendirildi. Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay aynı zamanda ‘Yılın Fark Yaratanı’ ödülü sunuldu. Zeynep Bodur Okyay, “Kurucumuz rahmetli babam İbrahim Bodur, hayatta her alanda ve hayatın her anında fark yaratmaya inanırdı. Sosyal faydayı önceliklendirir, insanı her zaman merkeze koyardı. Yalnız kendin için yaşamamak, doğduğun ve doyduğun topraklara değer katmak kurucumuz İbrahim Bodur’dan devraldığımız en büyük miras. Biz Kale Grubu olarak, yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefliyoruz. Biz, sahip olmaya değil, sahip çıkmaya inanıyoruz” diye konuştu.

İŞTE KAZANANLAR

EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ

En İyi Konut - Tamamlanmış Projeler

3S Firuze Konakları- 3s Kale Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. - Ergün Mimarlık Ltd Şti

En İyi Konut - Devam Eden Projeler

Mesa Orman-Mesa Mesken San. A.Ş. - İki Design

En İyi Müstakil Konut-Tamamlanmış Projeler

Kendo Kemer Evleri Sitesi- Kendo Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. - Boran Ekinci Mimarlık

En İyi Müstakil Konut-Devam Eden Projeler

ID Bodrum-Öztek Yapı A.Ş.

En İyi Rezidans-Tamamlanmış Projeler

Modda Bayraklı- Ontan Müh. Mim. İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - Kaan Dinkçi

En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler

Antwell - Ant Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.-Yeni Mimari Mustafa Kaan Özdoğan

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En İyi Ofis - Devam Eden Projeler

Digitech Ofis Binası- DIGITECH LTD.-Burak Türsoy Mimarlık

En İyi AVM- Tamamlanmış Projeler

M1 Adana - Metro Properties & Fiba Commercial

Properties - L35

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı- Tamamlanmış Projeler (2 Ödül)

Reysaş GYO Orhanlı 6- Reysaş GYO - Küp Proje Mimarlık Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Metgin Lojistik Binası-Metgin Ltd. - Ahmet Akbil, Burak Türsoy

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı- Devam Eden Projeler (2 Ödül)

İstim Tuzla - Kadimyapı Betacons Adi Ortaklığı-Mostaryapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Lmt. Şirketi

Star Of Bosphorus Data Center - Star Of Bosphorus Bilgi Tekn. San. Ve Tic. A.Ş. , Çelik İnşaat Ve İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. - Civaoğlu Mimarlık Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

En İyi Eğitim Binası / KampUsU- Tamamlanmış Projeler

T.C. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi- T.C. Şırnak Üniversitesi TOKİ /Öz Aras&Girişimciler&Didoray İş Ortaklığı - TH ve İdil Mimarlık Şehircilik LTD. ŞTİ.

En İyi Eğitim Binası / KampUsU- Devam Eden Projeler

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Üniversitesi - Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı- San. Ve Tic. Ltd. Şti. Mana Tasarım- Mevlüt Öztürk/Su Dizayn-Birsu Altınışık-Tolga Altınışık

En İyi Sosyo Kültürel Yapı- Tamamlanmış Projeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Mimar Erden Güven-Eg Mimarlık Planlama ve Kentsel Tasarım

En İyi Sosyo Kültürel Yapı- Devam Eden Projeler

Darülaceze Başkanlığı Sosyal Ve Kültürel Tesis Projesi- T. C. Darülaceze Başkanlığı- Tage Mimarlık Evren Şerbetçi Kaya

En İyi Turizm Hizmet Yapıları- Tamamlanmış Projeler

Hışva Han Restorasyonu Restoran Ve Otel- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Metin Keskin Mimarlık Kutay Mühendislik Müteahhitlik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) - Tamamlanmış Projeler

İyzico- Çamlıca İnşaat-Alataş Architecture And Consulting Ahmet Alataş

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) - Devam Eden Projeler

Sinpaş Finans Şehir-Sinpaş GYO -TECE Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Genç Mimar Teşvik- Tamamlanmış Projeler

Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı Yeni Hizmet Binası - D 211 Mimarlık - Ömer Ülker

Genç Mimar Teşvik- Devam Eden Projeler

Mardin Cami - Gizem Yazıcı

En İyi Kentsel Tasarım- Devam Eden Projeler

Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı-İzmir Büyükşehir Belediyesi - Ocado Mimarlık Solida Peyzaj Mimarlığı Ata Peyzaj Mimarlığı

En İyi Kentsel Dönüşüm- Devam Eden Projeler

Sur Yapı Antalya - Sur Yapı Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. - BFTS Mimarlık Özer Ürger Mimarlık

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi (3 Ödül)

Tarihi Kemeraltı’nın Yeniden Keşfi-TARKEM

Tarihi Eski Belediye Binasının Ve Çevresinin Turizme Kazandırılması-Talas Belediyesi- Sinan Restorasyon Rehabilitasyon Mimarlık

Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Açıkkol Mimarlık - Yüksel Restorasyon Yapı Taah. Ve Tic.Ltd. Şti.

En Yeşil Bina- Tamamlanmış Projeler

Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi - Milli Eğitim Bakanlığı- Ömer Hasançebi - Hasançebi Mühendislik Ekodenge A.Ş.

ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE YÖNETİM KATEGORİLERİ

En İyi Pazarlama Kampanyası- Devam Eden Projeler

Nef Reserve Kandilli - Nef Gayrimenkul-Emre Arolat

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Aklım Fikrim Çanakkale- Kale Grubu-Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü

Yılın Fark Yaratanı

Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Zeynep Bodur Okyay



EN İYİ EĞİTİM BİNASI / KAMPUSU / DEVAM EDEN PROJELER -TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI ÜNİVERSİTESİ



EN İYİ ENDÜSTRİYEL / LOJİSTİK YAPI / TAMAMLANMIŞ PROJELER - METGİN LOJİSTİK