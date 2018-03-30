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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yabancı turistleri

Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
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Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
Türkiye'nin yabancı turistleri

İstanbul’a her geçen yıl Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısı gerçekten artıyor mu, yoksa bize mi öyle geliyor? Gelin, çok sayıda kaynaktan derleyip görselleştirdiğimiz verilere birlikte bakalım...

Türkiyenin yabancı turistleri

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yüzde 36’sı, birbirinden güzel 81 ilimiz içinde yalnızca bir tanesinde toplanıyor. Doğru bildiniz: İstanbul

İstanbul’un, bilinen turizm sitelerinde yer alan tüm oteller, alışveriş yerleri, tarihi eserler, anıtlar, heykeller ve meydanlarını haritaladığımızda, şehri ziyaret edecek bir kişinin nerelerde nasıl vakit geçireceğine dair fikirlerimiz oluşmaya başlar.

Aşağıdaki harita, İstanbul’u ziyarete gelmek için internette ilgili sitelerde araştırma yapan birinin göreceği bütün otelleri ve çekim noktalarını gösteriyor.

Tahmin ettiğiniz gibi, Tarihi Yarımada’da Sultanahmet-Eminönü bölgesi ve Galata Köprüsü’nden Taksim Meydanı’na uzanan rota, çekim noktalarının sıklığı ve çokluğu ile ilk bakışta öne çıkıyor.

Türkiyenin yabancı turistleri

Tabii ki otellerin veya diğer turistik altyapıların mevcut olması, bu alanların ne şekilde kullanıldığına dair bize çok fazla bilgi veremeyebilir. Bu bilgiyi ise, İstanbul’a gelen ziyaretçilerin sosyal medya kullanımından çıkarabiliriz.

Flickr*, bize şehrin nasıl görüntülendiğini anlatabilir. İstanbul’da çekilen ve konum bilgisi olan tüm fotoğrafları haritaladığımızda, ortaya aşağıdaki gibi kümelenmeler çıkmaya başlar. Hatta bir adım daha ileri gidip, fotoğrafların çekildikleri noktaları, yürüme mesafesinde olup olmadıklarına göre birleştirebiliriz: Birbirlerine 400 metre veya daha yakın mesafedeki noktaları birleştirdiğimizde, fotoğraf çeke çeke yürünebilecek rotalar ortaya çıkmaya başlar.

Türkiyenin yabancı turistleri

Oluşan gezinti rotaların ilk haritaya kıyasla oldukça küçük bir alana toplanıyor olması, bize yabancı turist gözünden birkaç şey anlatır:

1. İstanbul’da geçirecek kısıtlı vaktiniz varsa öncelikle gitmeniz gereken yerler buradadır;

2. Fotoğraf rotaları dışında kalan otellerin bulunduğu muhitler turistik anlamda yeterince ilginç olmayabilir veya iyi fotoğraf vermeyebilir;

3. Bu alanlardaki ilgi çekici yerlere dair daha az bilginiz vardır;

4. Yukarıdakilerin hepsi. Hatta muhtemelen hepsi.

Peki İstanbul’un geri kalanı?

“Yeni bir şehre gideceğim zaman orada yaşayan insanların şehrin keyfini çıkarmak için neler yaptığını görmek bana hep daha ilgi çekici gelir.”

Şehirdeki yürüyüş rotalarına, insanların nerelerde bisiklete bindiğine mutlaka bakarım. Yukarıda bahsettiğimiz mekanlar “İstanbul’a geldiğimde nereleri görmeliyim?” sorusu için ilk akla gelen cevaplarsa, İstanbul’un yürüyüş ve bisiklet rotalarının haritası, biraz düşününce aklınıza gelecek lokasyonları gösteriyor aslında.

Türkiyenin yabancı turistleri

İlk iki haritada incelediğimiz turistik altyapı ve bu altyapının kullanımına bakarken, Kadıköy Çarşı’nın neredeyse Taksim bölgesi kadar yoğun olduğunu fark etmişsinizdir.

Bu durum ilk anda tuhaf görünse de, çarşının hemen bitişiğindeki Haydarpaşa Tren Garı’nın, inşaatının tamamlandığı tarih olan 1908 yılından tren seferlerinin durdurulduğu 2012 yılına kadar Anadolu ile demiryolu bağlantısını sağlayan önemli noktalardan biri olduğunu hatırlamak konuya biraz açıklık getirebilir.

Aslen yerli ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle yaygınlaşmaya başlayan otel ve çekim noktalarının, şu anda ise yabancı turistler tarafından da talep gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl mı? Bahsettiğimiz turizm sitelerinde, haritaladığımız tüm işletmeler için yapılan tüm ziyaretçi yorumlarının hangi dillerde olduğuna bakarak.

Türkiyenin yabancı turistleri

Türkiyenin yabancı turistleri

Türkiyenin yabancı turistleri

Sevgilerimizle,

Bits ‘n Bricks ekibi

 

* Flickr, Instagram ve Facebook gibi fotoğraf paylaşım ortamlarına kıyasla farklı bir kullanıcı kitlesi ve amacına sahiptir. En temel farklardan biri Instagram ve türevlerinin 24 saat sonra unutacağınız türden imajları temel alıp çalışması, Flickr’ın ise daha uzun vadeli, yüksek çözünürlüklü bir arşiv yaratmayı amaçlamasıdır. Belki buna bağlı olarak "genelde Instagram kamerası kamerayı tutana, Flickr kamerası ise dışarıya dönüktür" diye kaba bir genelleme de yapabiliriz. Şehirdeki Instagram aktivitesinin çok ilginç olduğunu düşünsek de, bu nedenle insanların çektikleri fotoğrafları, dolayısıyla şehre dair akıllarında tutacakları imajların yerlerini belirlemek için Flickr verisini tercih ettik.

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Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
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