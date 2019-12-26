Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yükseği! İlçe nüfusunun 13 katı onun için geliyor

İlçe merkezini kuşbakışı izleyen cam seyir terası açıldığı günden beri hem yerli hem yabancı turistlerin hem de adrenalin tutkunlarının mekanı oldu. Bu yılki ziyaretçi sayısı ilçe genel nüfusunun 13 katını oluştururken, açıldığı 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne gelen ziyaretçiler Gümüşhane il geneli nüfusunun 2,5 katına ulaştı. Orta çağda yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığı bilinen savunma ve gözetleme amaçlı Torul Kalesi'ne yakın mesafedeki zirveye kurulu cam seyir terası yerden 240 metrelik yüksekliği ile Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en gözde turizm merkezlerinden birisi haline gelirken, cam seyir terasında 2020 yılı için hazırlıkları şimdiden başladı.

Yılda milyonlarca aracın geçtiği Trabzon-Gümüşhane karayoluna yalnızca 2 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşılabilirlik açısından da rahat bir konumda olan cam seyir terası yaz-kış demeden özellikle hafta sonları dolup taşıyor.Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin de alternatif mekanlarından birisi olan bölgeye ilk kez gelen Katarlı aile çok beğendiklerini ifade ederken Denizlili Hatice Sönmez, “Çok beğendik burayı. Görülmesi ve gelinmesi gereken bir yer. Yükseklik korkum var ama çok korkutucu gelmedi bana” ifadeleriyle, Karamanlı Beyza Döner “İlk geldiğimizde çok korktum. Aşağıya hiç bakamadım. Sonra alıştım. İnsanlar buraya gelip deneyimlemeliler”, Antalyalı Aziz Bodur da “Buraya ilk defa çıktım. Bayağı korkutucu. Arkadaşımın ayakları hala titriyor” ifadeleriyle duygularını anlattı.

Torul ilçesinde yaşayan Mahmut Atasu ise “Yükseklik korkusu olan için zor bir yer. Camların yanındaki demirlerden gelmesi lazım. Olmayan için rahat ama. Korkulacak bir şeyi yok. Manzarası da çok güzel. Torul ve çevresi ayaklarınızın altında” diye konuştu. Cam seyir terasını 2019 yılı itibariyle ziyaret eden misafir sayısının 175 bin kişi civarında, toplamda da 380 bine yaklaştıklarını kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, “Seneye burayla ilgili daha güzel projelerimiz var. İnşallah ziyaretçi sayımızı daha da çok artıracağız” dedi.

Gelen misafirlerin daha çok çocuk oyun alanlarının eksikliğinden bahsettiğini dile getiren Özdemir, “Biz tam cam teras olarak aşırı kalabalıklarda gelen ziyaretçilerimize hizmet edecek profesyonel ekip kuramadık. Torul’daki altyapı çalışmaları bizi bayağı yordu. 2020 yılı için iyi hazırlanıyoruz. Birçok tur firmasıyla bağlantıya geçtik. Bazı turlar kendi programına koyacak burayı. Seneye çok daha güzel olacak cam teras” dedi.

Başkan Özdemir, Avrupa Birliğine sundukları zipline projesinin 4 safhanın 3.safhasında olduğunu, Şubat ayında projenin durumunun belli olacağını belirterek, onu da yaptıkları zaman cam terasla birlikte harika olacağını, ayrıca terasın yanındaki bina için 2020 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün gerekli ödeneği koyduğunu ve seneye bitirip vatandaşların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.

