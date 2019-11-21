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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

"Türkiye'nin Teknoloji Kaptanları" ödülleri sahiplerini buldu

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"Türkiye'nin Teknoloji Kaptanları" ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı, "Fotoğraf Takip Projesi" ile "Yılın Dijital Dönüşüm Proje Ödülleri" kategorisinde birincilik, "Yılın Maliyet İyileştirme Proje Ödülleri" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA), 19. Bilişim Zirvesi kapsamında verilen "Teknoloji Kaptanları Ödülleri"nde, "Fotoğraf Takip Projesi" ile iki ödülün sahibi oldu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. Bilişim Zirvesi'nde, BThaber gazetesinin ikinci kez organize ettiği "Teknoloji Kaptanları Ödülleri"nin kazananları açıklandı.

AA, "Fotoğraf Takip Projesi" ile "Yılın Dijital Dönüşüm Proje Ödülleri" kategorisinde birincilik ve "Yılın Maliyet İyileştirme Proje Ödülleri" kategorisinde de ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ödüller, AA İletişim Teknolojileri Direktörü ve Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka'ya takdim edildi.
Şıvka, açıklamasında, yarışmaya 2 projeyle başvurduklarını ve 2 ödül aldıklarını anlattı.

AA olarak güncel teknolojileri kullanmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Şıvka, iletişim teknolojileri alanında inovatif çözümleri hem üretmeye hem de kullanmaya çalıştıklarını, bunlar arasında özellikle yerli ve milli olanları tercih ettiklerini söyledi.

Bu amaçla yaklaşık 5 yıl önce bir Ar-Ge birimi kurduklarını aktaran Şıvka, "Ar-Ge birimimiz Ankara'da bir teknokentte faaliyet gösteriyor. Ana görevi de iletişim teknolojileri alanında inovatif donanım ve yazılım çözümleri bulmaktı. Bugün bu zirvede ödül alan Fotoğraf Takip Sistemi projemiz Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilmiş bir projedir." diye konuştu.

Proje ile AA'nın günlük yayımladığı tüm haber ve fotoğrafların hem dijital mecralarda hem basılı gazete ve dergilerde otomatik arandığını ve eşleşen haber ile fotoğrafların raporlandığını anlatan Şıvka, şu bilgileri verdi:

"Biz bu proje ile hem içeriklerimizin medyada kullanım oranlarını takip ederek habercilerin performanslarını ölçmeyi hem de haber ve fotoğraflarımızı, telif hakları yasası gereğince zaten yasak olan, izinsiz kullanan mecraları tespit ederek kaçak kullanımı engellemeyi amaçladık. Gerçekten bugüne kadar da AA'nın içeriklerini izinsiz olarak kullanan birçok medya kuruluşunun AA'ya abone olması sağlandı.

Sistem, AA'nın içeriğini kullanan bir site tespit ettiğinde öncelikle bu sitenin AA'nın müşterisi olup olmadığına bakıyor. İzinsiz kullanım söz konusuysa bunu otomatik olarak AA Kurumsal İletişim Birimi'ne raporluyor. Tespit edilen mecra önce kurumsal yoldan içeriği izinsiz kullandığı ve abone olması gerektiği konusunda uyarılıyor. Uyarıları dikkate almazsa Fotoğraf Takip Sistemi bu kez hukuki süreci başlatıyor. Ayrıca Fotoğraf Takip Sistemi sadece AA'nın izinsiz içerik kullanımını tespit etmek için değil, bireysel foto muhabirleri de dahil tüm içerik üreticilerin yayımladığı içerikleri takip etmek amacıyla da kullanılabilir. Aslında bu yönüyle telif hakları yasasının uygulanabilmesi için elverişli bir platform sunuyor."

"AA'DA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ TAMAMLANMAK ÜZERE"

Yakup Şıvka, AA'da dijital dönüşüm sürecinin tamamlamak üzere olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fakat dijital dönüşüm bir süreç ve hiç bir zaman sonlanmayacaktır. AA'nın yayımlamış olduğu ve basılı ortamda bulunan bütün bülten, fotoğraf ve videolarını tarayarak dijital ortama aktardık. Şu anda AA'nın arşivinin tamamı dijital ortamda diyebiliriz. Bugün artık elimizdeki bu veri yığınını anlamlandırmak ve bu verileri farklı çözümlerde kullanmak için uğraşıyoruz. Arşivimizde bulunan fotoğraflar ve videolar ile yüz tanıma ve nesne tanıma teknolojilerini kullanarak bu fotoğrafları otomatik olarak indeksleyecek ve fotoğraflardaki kişileri otomatik olarak tanımlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz."

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