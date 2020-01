‘Türkiye’nin Otomobili’ni dünyaya anlattı

TOGG’un LinkedIn hesabından paylaşılan bilgiye göre, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 7 Ocak’ta ABD’nin Las Vegas kentinde kapılarını açan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında düzenlenen “Let’s Co Create a New Era of Mobility” (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde konuştu. Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna ‘Türkiyenin Otomobili’ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

NİHAYETE ERİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Otomobili ile yarım kalmış bir “Devrim”in gerçekleştirileceğini belirterek, “Ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye’nin Otomobili hayırlı olsun” dedi. Altun, Mikro blog Platformu Medium hesabında, “Türkiye’nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altun, yazısında özetle şu ifadelere yer verdi: “Türkiye çok daha önce kendi otomobilini üretebilirdi. Tıpkı çok daha önce kendi milli sanayisini inşa edebileceği, savunma sanayisinde kendi silahlarını geliştirebileceği, yerli teknolojiye yatırım yapabileceği gibi. Ama maalesef tüm bu adımlar birileri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından engellendi. Bu topraklar için fikir üreten insanlar hayalperest ilan edildi. Türkiye uzun yıllar sahip olduğu insan potansiyelini kullanamadı ve çoğu sektörde dışa bağımlı bir ülke olarak kaldı. O yüzden yarım kalan Devrim’in hikayesini başarıyla sonlandırmak için atılan bu adımı bir zihniyet dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri olarak görmek lazım.”