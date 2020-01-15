Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) alınan bilgiye göre, geçen yıl 110'dan fazla ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı. Bu grupta 2019 ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13,27 yükselişle 2 milyar 31 milyon dolar oldu.

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 33,36 artarak 332 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 4,46 gerileyerek 311 milyon 254 bin dolar olarak gerçekleşti.



İtalya'ya ihracat ise yüzde 18,37 arttı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım 207 milyon 274 bin dolardan 245 milyon 344 bin dolara çıktı. Romanya'ya ihracat da yüzde 58 artışla 135 milyon 349 bin dolara çıktı. Romanya, bu dış satımla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu. İspanya'ya geçen sene yüzde 27 artışla 87 milyon 110 bin dolarlık otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapıldı.

AZERBAYCAN'A İHRACATTA YÜZDE 263 ARTIŞ

Geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat artışı Azerbaycan-Nahçıvan'a yönelik dış satımda oldu. Azerbaycan-Nahçıvan'a yapılan otobüs ve minibüs dış satımı yüzde 263 yükselerek 18 milyon 971 bin dolardan 68 milyon 990 bin dolara çıktı.

Fas'a ihracatın ise yüzde 33,83 artışla 33 milyon 882 bin dolardan 45 milyon 344 bin dolara çıktığı görüldü. En çok otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapılan 10'ncu ülke Avusturya oldu. Bu ülkeye dış satımın yüzde 66,19 artışla 26 milyon 667 bin dolardan 44 milyon 319 bin dolara yükseldiği dikkati çekti.