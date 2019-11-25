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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Türkiye'nin "makine yapan makineleri" ABD, Rusya, Polonya, Almanya ve Kanada'da

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Türkiye'nin "makine yapan makineleri" ABD, Rusya, Polonya, Almanya ve Kanada'da

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık "Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15’lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023’e kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak" dedi.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, presler bazında en fazla ihracatın ABD, Rusya, Polonya ve Almanya’ya, sac işleme makineleri alanında ise Kanada, Polonya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirildiğini belirtti.

TİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlık, takım tezgahları alanında yapılan ihracatın yüzde 80'ini saç şekillendirme ve kesme presleri ile lazer ve plazma sac işleme makinelerinin oluşturduğunu aktardı.

CNC işleme merkezi, torna tezgahları ve preslerinin üretiminde Türkiye'nin ithalatçı konumda bulunduğunu dile getiren Varlık, "Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15’lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023’e kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak. Hedefe ulaşılması durumunda, mevcutta 410 milyon dolar olan sektörün dış ticaret açığı 100-150 milyon dolar azalmış olacaktır." bilgisini verdi.

İhracatın en çok yapıldığı ülkeler hakkında da bilgi veren Varlık, presler bazında en fazla ihracatı ABD, Rusya, Polonya ve Almanya’ya, sac işleme makineleri alanında ise Kanada, Polonya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirildiğini söyledi.

Varlık, üretim ve ihracatın artırılması için öncelikli hale getirilmesi gereken alanlara değinerek, "CNC kontrol ünitesi, iş mili, spindle için özel rulmanlar, taret/magazin, vidalı mil ve yatakları, servo motor ve  elektronik devre ekipmanları... Bu makinelerin üretilmesi için devlet desteği gerekiyor." bilgisini verdi.

Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Takım tezgahları üretiminde önde gelen Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya, İtalya gibi ülkelerin üretim yapılanmasına baktığımızda hem makine hem de ekipman üretimi için kümelenme yapılarının öne çıktığını görüyoruz. Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya), Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan), Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (İspanya) gibi başarılı örnekler baz alınarak üretilecek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluşturulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir."

"İLGİLİ BAKANLIKLARLA PAYLAŞMAK İÇİN BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK"

Fatih Varlık, sektörün hedefinin yüksek teknolojiye sahip makineler kullanarak yerli üretimin katma değerini yükseltmek olduğunu anımsatarak, "TİAD olarak yerli üretim ve milli kullanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün problemleri yakından takip edip, çözümlerini ortaya koymak ve bunları ilgili bakanlıklarla paylaşmak için bir yol haritası hazırladık." ifadelerini kullandı.

Varlık, bu raporu hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'na sunduklarını dile getirerek, "İthalata bağımlılığı azaltmak için yapılması gerekenleri ortaya koyduk bu raporda. Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023’e kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak. Hedefe ulaşılması durumunda, mevcutta 410 milyon dolar olan sektörün dış ticaret açığı 100-150 milyon dolar azalmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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