Türkiye’nin kimyasına 1.4 milyar $’lık yatırım
Rönesans Holding, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına dün imza attı.
1.4 milyar dolarlık projenin iki diğer ortağı ise Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatach ve Güney Koreli GS e&C. Tesisin inşasına önümüzdeki yıl başlanacak. Tesisin inşası 3 yıl sürecek. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Tesisin inşaatında yaklaşık 2 bin kişinin çalışacak. Tesisin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam yaratılacak.
İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir ürün olması hasebiyle de polipropilen, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizle de uyuşan önemli bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.
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