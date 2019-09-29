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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin kimyasına 1.4 milyar $’lık yatırım

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Türkiye’nin kimyasına 1.4 milyar $’lık yatırım

Rönesans Holding, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına dün imza attı.

1.4 milyar dolarlık projenin iki diğer ortağı ise Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatach ve Güney Koreli GS e&C. Tesisin inşasına önümüzdeki yıl başlanacak. Tesisin inşası 3 yıl sürecek. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Tesisin inşaatında yaklaşık 2 bin kişinin çalışacak. Tesisin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam yaratılacak.

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir ürün olması hasebiyle de polipropilen, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizle de uyuşan önemli bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.

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