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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilki... TEKNOFEST'te sergilendi

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TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yerini aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında alanda bulunan savaş uçaklarının altına monte edilmiş şekilde sergileniyor.

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilen Göktuğ'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, önünde fotoğraf çekildi.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk hava hava füzesi Göktuğ'un 2013 yılında TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme ihalesini aldığı bir proje olduğunu anımsattı.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin dünyada hava-hava füzesi yapabilen sayılı ülkelerden biri olacağına dikkati çeken Okumuş, "Bunlar uçaklar arasında havadan havaya kullanılan füzeler. Göktuğ'un iki varyantı var. Bir görüş içi bir de görüş ötesi. Esasında Göktuğ, iki ayrı projeden oluşuyor." dedi.

Türkiyenin ilki... TEKNOFESTte sergilendi
"2021'DE SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANABİLECEK"

Okumuş, projenin oldukça ilerlediğinin altını çizerek, "Balistik atışlar yapıldı. Bu yıl sonunda tekrar arayıcı başlıklı uçan hedeflere karşı yerden atışlarımız yapılacak. Önümüzdeki yıl da projenin son aşaması yani havadan havaya testleri tamamlanacak. 2020 sonunda projemizin testleri tamamlandığında 2021 yılı itibarıyla seçilecek uygun bir kurum tarafından seri üretimine de başlanabilecek." diye konuştu.

Hava hava füzelerinin uçaklar arasında hava savunma füzeleri olarak kullanıldığını aktaran Okumuş, görüş içi ve görüş ötesi olarak hem pilotun karşıdaki düşman uçağını görerek kullanabildiği hem de radar arayıcı başlıkla algıladığı düşman hedefi için kullanılabildiğini söyledi.

Füze teknolojisinde hava hava füzelerinin bu işin zirvesi olduğunu vurgulayan Okumuş, "Hava hava füzesini yapabilecek teknolojiye ulaşan bir ülke artık diğer füze teknolojilerine de kolaylıkla geçebilir. Bu açıdan Türkiye için çok önemli bir aşama. Çok önemli teknolojik kazanımları olacak bir proje. Artık son aşamasına da geldik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiyenin ilki... TEKNOFESTte sergilendi
F-16, HÜRJET, AKINCI VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞI'NDA KULLANILABİLECEK

Okumuş, Göktuğ'un kullanılacağı uçaklara ilişkin şu bilgileri verdi:"TEKNOFEST'te Göktuğ'u Türk Havacılık ve Uzak Sanayi (TAİ) tarafından geliştirilmekte olan Hürjet uçağımızın altında görüyoruz. Göktuğ F-16 uçakları için geliştiriliyor. Seri üretime geçtiğinde Hürjet'te, ileriye yönelik yine Akıncı'da, Milli Muharip uçağımızda kullanılabilecek bir füzemiz olacak. Çok farklı platformlarda, helikopterlerde ve araçlarda kullanılabilecek bir füze olacak."

Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin Türkiye'nin savunma sanayisinde en büyük Ar-Ge kurumu olduğunu belirterek, şunları anlattı:
"TÜBİTAK SAGE olarak daha çok hava kuvvetlerinin kullandığı mühimmatları geliştiriyoruz. Güdüm kitleri, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatları geliştirdik. Bunun yanında Türkiye'nin ilk seyir füzesi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat da (SOM) TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. ROKETSAN tarafından şu an seri üretimi yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş sahada kullanıma hazır bir seyir füzesi. Bu projelerden sonra devam eden başka projelerimiz de var."

Hava savunma ve seyir füze sistemleri ile gelişmiş güdüm kiti projelerinde TÜBİTAK SAGE'nin yoğun olarak çalıştığını ifade eden Okumuş, bu tür büyük ana sistem projeleri dışında alt sistem projeleri ve kritik bileşenler için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

 

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