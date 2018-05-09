Türkiye’nin ilk yürüyen çatı sistemini üretti
40 yıla yakın bir süreden beri kalıp ve iskele üretimi yapan URTİM, 41. Yapı Fuarı’nda Türkiye’de ilk defa üretilen yürüyen çatı sistemi SCAFSET’i tanıttı.
Fuarın ilk günü Yapı Fuarı Seminerleri düzenleyen URTİM, ‘İnşaatlarda işçilik maliyetinin azaltılması’ konusunu masaya yatırdı. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Vakfı Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri URTİM fuarını ziyaret ederek kalıp ve iskele sistemleri hakkında detaylı bilgi edindi.
URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar konu ile ilgili yaptığı açıklamada “41. Yapı fuarı sektörümüz için büyük önem taşıyor. Her sene üzerine koyarak büyüyen bir fuar ve bizim açımızdan her yıl çok verimli geçiyor, katılım her geçen sene artıyor. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından, birlikte çalıştığımız müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu da bölge ticaretine katkıda bulunuyor” dedi.
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SCAFSET yürüyen çatı sistemi hakkında bilgi veren Urfalılar, “Scafset yürüyen çatı sistemi, ilgili yapıyı 24 metre maksimum açıklığa ve 25 metre yüksekliğe kadar geçici olarak sert hava koşullarına karşı başarı ile koruyabilen, hızla kurulup sökülebilen güvenli ve ekonomik çatı sistemi. Kurulumu kolay olan alev geciktirici branda çatıyı örterken iskeleyi ve giriş merdivenlerini de hava şartlarına karşı koruyor” dedi.
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