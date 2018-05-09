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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk yürüyen çatı sistemini üretti

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Türkiye’nin ilk yürüyen çatı sistemini üretti

40 yıla yakın bir süreden beri kalıp ve iskele üretimi yapan URTİM, 41. Yapı Fuarı’nda Türkiye’de ilk defa üretilen yürüyen çatı sistemi SCAFSET’i tanıttı.

Fuarın ilk günü Yapı Fuarı Seminerleri düzenleyen URTİM, ‘İnşaatlarda işçilik maliyetinin azaltılması’ konusunu masaya yatırdı. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Vakfı Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri URTİM fuarını ziyaret ederek kalıp ve iskele sistemleri hakkında detaylı bilgi edindi.

 URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar konu ile ilgili yaptığı açıklamada “41. Yapı fuarı sektörümüz için büyük önem taşıyor. Her sene üzerine koyarak büyüyen bir fuar ve bizim açımızdan her yıl çok verimli geçiyor, katılım her geçen sene artıyor. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından, birlikte çalıştığımız müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu da bölge ticaretine katkıda bulunuyor” dedi.

 54 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

 SCAFSET yürüyen çatı sistemi hakkında bilgi veren Urfalılar, “Scafset yürüyen çatı sistemi, ilgili yapıyı 24 metre maksimum açıklığa ve 25 metre yüksekliğe kadar geçici olarak sert hava koşullarına karşı başarı ile koruyabilen, hızla kurulup sökülebilen güvenli ve ekonomik çatı sistemi. Kurulumu kolay olan alev geciktirici branda çatıyı örterken iskeleyi ve giriş merdivenlerini de hava şartlarına karşı koruyor” dedi.

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