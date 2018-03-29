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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.03.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk yerli karanfili tescillendi

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Türkiye'nin ilk yerli karanfili tescillendi

Yerli ve milli çiçek üretimini sağlamak amacıyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) geliştirdiği "Likya Kaya" adı verilen Türkiye'nin ilk karanfili tescillendi.

Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'inin karşılandığı Antalya'da, yerli karanfil çeşidinin geliştirilmesi için BATEM'in geliştirdiği TÜBİTAK destekli "Karanfil Çeşit Geliştirme" Projesi hayata geçirildi. 

Çok sayıda bilim insanının katılımıyla 2012-2015 yıllarında binlerce melezleme ve ıslah çalışması yapılarak, pembe renkli ve güzel kokulu yeni karanfil çeşidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıl önce tescil için başvurulan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) çalışmalarını tamamladı. 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili özelliğini taşıyan Likya Kaya, Antalya'nın Aksu ilçesinde BATEM seralarında, çiçek ihracatı yapan firmalara tanıtıldı. 
Her yıl Hollanda ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden anaç ve fide ithal edilerek üretim yapılan Türkiye'de, artık yerli karanfil de üretilerek ihracatı hedefleniyor. 

50 YENİ KARANFİL ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ 

Enstitüde kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor başta olmak üzere farklı renk ve kokularda 50 yeni karanfil çeşidi daha geliştirildi. Sektörün talebi doğrultusunda, tercih edilen türlerin tescili için çalışmalar da yapılacak. 

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te tescile sundukları karanfil çeşidinin dün itibarıyla resmen tescil edildiğini, bunun, Türkiye için önemli olduğunu söyledi. 

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu pazarda, markette kabul bulabilecek çeşidi tescillediklerini aktaran Ünlü, ilgili yönetmelik kapsamında tescilini yaptıkları karanfilin satışını yapıp, özel sektöre devrini gerçekleştireceklerini anlattı. 

Ünlü, "Karanfilde özellikle ülke olarak dışa bağımlılığımız var. Türkiye'deki Antalya bölgesindeki sektör, karanfil çeşitlerini yurt dışından aldıkları için her yıl dışa bağımlılığımız var. Aslında biz yerli karanfili tescil ettirerek, bunu kırıyoruz." dedi. 

Türkiye'deki üniversitelerin de bu alanda önemli çalışmaları olduğuna değinen Ünlü, "Türkiye'de ilk defa yerli karanfil çeşidinin ıslahını BATEM yapmış oldu. Ülke için büyük bir değer. Dışa bağımlılığımızı azaltmak için önemli, biz de karanfil pazarında pay alabileceğiz. Likya Kaya ismini verdik. Likya'yı Antalya'nın değeri olduğu için Kaya'yı da ıslah eden arkadaşın soyadı." bilgisini verdi.

"400 MİLYON DAL KARANFİL İHRACATIMIZ VAR" 

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu da karanfil üretimi için farklı ülkelere para ödeyerek, anaçlık fide alıp bunları çoğalttıklarını dile getirdi. 

Islahçı haklarını ödeyerek, üretim izni aldıklarını belirten Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti: 
"20 yıldır sektör bu şekilde devam etti. Kendi fidelerimizi, çeşitlerimizi neden üretmeyelim diye BATEM önemli çalışmalar yapıyor. Yapılan binlerce denemeden sonra yeni ürün geliştirildi ve tescil ettirildi. Yıllık 400 milyon dallık karanfil ihracatımız var. Türkiye tarihinde ilk defa, dağlarımızda yetişen karanfil çeşidi ıslah edildi. Artık yerli ve milli karanfillerimiz var. Birkaç yıl içinde dünyaya Türk çiçekleriyle açılacağız." 

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