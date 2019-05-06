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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk ve tek orkide üretim merkezi  

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Türkiye’nin ilk ve tek orkide üretim merkezi  

Anneler Gününde evlatlar annelerine sevgilerini Yalova’da üretilen yerli orkidelerle gösterecekler. Türkiye ihtiyacının yüzde 70’i yerli üretim orkidelerle karşılanacak.  

Anneler Günü’ne sayılı günler kala Türkiye’nin ilk ve tek orkide üreticisi konumundaki Yalova Solo Plant’ta yoğun günler yaşanıyor. Ülkenin her bölgesinden gelen taleplerin karşılanması için hummalı bir çalışma ortaya koyan firma yabancı orkideye oranla daha fazla çeşit, daha dayanıklı çiçek ve daha uygun fiyat avantajlarını ortaya koyuyor. Kısa süre içerisinde ülkenin orkide üretimindeki dışa bağımlılığını kırmayı başaran Solo Plant Firması ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.

Anneler Günü’nde daha ucuz orkidenin de müjdesini veren Solo Plant Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, “Anneler Günü’nde yoğunluk yaşıyoruz. Ama geçen seneye oranla yüzde 30 bir düşüş yaşıyoruz. Yıllık 2.5 milyon adet orkide üretimimiz var. İlerleyen yıllarda üretimimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Orkide kadına ve özellikle annelerimize çok yakışan nadide ve zarif bir çiçek. Orkide sevgiyi temsil ediyor” dedi.

Yalova’da üretilen milyonlarca orkide ülkenin değişik yerlerindeki çiçekçilerde ve ülke genelindeki büyük alış veriş zincirlerinin mağazalarında da satışa sunuluyor.

 

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