Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya

SAÇ işleme makinaları, raylı sistem teknolojileri, izolasyon ve yalıtım malzemeleri başta olmak üzere bir çok alanda faaliyet gösteren ve Türkiye'nin makine sektöründeki köklü firması olan Durmazlar Holding, Polonya'daki Olszytn Belediyesi'nin açtığı tramvay ihalesini kazandı. İhalenin teknik koşullarını tamamen karşılayan ve en iyi teklifi veren Durmazlar Holding buna göre önümüzdeki 21 ay içerisinde 12 adet tramvay aracı ihraç edecek.

BAŞKAN GRZMOWİCZ: "ÇOK DAHA SESSİZ VE ÇEVRE DOSTU"

Yaklaşık 20 milyon Euro bedeli olan ihale içinse imzalar önceki gün Olszytn Belediyesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atilla Gökhan Kızılarslan, Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, holding yetkilileri, Olsztyn Belediyesi yetkilileri ve vatandaşların da katıldığı törende ev sahibi Olsztyn Belediye Başkanı Piotr Grzmowicz konuşma yaptı.

Olszytn'de 1965 yılında kaldırılan raylı sistem taşımacılığına ancak 2004 yılında dönebildiklerini belirten Piotr Grzmowicz, raylı sistemlerin kent ve bölge halkı için en temiz, en ucuz taşımacılık sistemi olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda tramvay araç sayısını ve altyapılarını geliştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Grzmowicz, açtıkları 12 adet tramvay aracı alım ihalesi neticesinde tüm beklentilerini karşılayan Durmazlar Holding ile sözleşme imzalıyor olmalarının kendilerini çok mutlu olduğunu ifade etti.

Grzmowicz, “Şimdilik 12 adet tramvay siparişi verdik. Durmazlar Holding'in tramvayları şu anda kullanmış olduğumuz tramvaylarından çok daha sessiz ve çevre dostu. Önümüzdeki 21 aylık teslimat süresinin ardından duruma göre 12 adet tramvay daha satın alabiliriz. Durmazlar Holding tarafından üretilen ve hali hazırda Kocaeli ve Samsun'da kullanılmakta olan Panorama modeli tramvaylardan duyulan memnuniyet de Durmazlar'ı seçmemiz için belirleyici oldu” dedi.

FATMA DURMAZ YILBİRLİK: "HEDEFİMİZ İLERİ TEKNOLOJİYLE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK"

Olsztyn Belediye Başkanı Piotr Grzmowicz'in ardından konuşma yapan Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise böylesi bir anlamlı amaç için Olsztyn'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 120 ülkeye ihracat yapan ve 30 yılı aşkındır da Polonyalı sanayicilere hizmet veren 65 yıllık Durmazlar Holding olarak Olsztyn Belediyesi ve Polonya halkının güvenini kazanmış olmanın kendilerine gurur verdiğini ifade eden Fatma Durmaz Yılbirlik, imzalayacakları anlaşmanın Polonya ve Türkiye arasında raylı sistemlerde ilk adım olmasını diledi. Yılbirlik, “Her zaman daha iyisini hedefleyip farklı kültürlerin ihtiyaçlarını analiz eden, Endüstri 4.0'ın Türkiye kurucu ortağı olarak teknolojiyle dünyayı güzelleştirmeyi amaç edinen Durmazlar Holding'e duyulan güveni boşa çıkarmayacağımıza inancımız tam. Bu anlaşmanın Olsztyn şehrine ve Durmazlar'a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK TRAMVAY İHRACATI"

Konuşmaların ardından sözleşmeleri imzalayan Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Olsztyn Belediye Başkanı Piotr Grzmowicz, Türk ve Polonya heyetindeki yetkilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, 65 yıllık geçmişi olan Durmazlar’ın altyapısıyla 2009 yılında raylı sistemler sektörüne girdiklerini söyledi. Bugüne kadar 100'e yakın metro ve tramvay aracı üretmiş bir firma olarak Türkiye'nin ilk tramvay ihracatını Olsztyn'e yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılbirlik, 2014 yılından bu yana yürüttüğü Marmara Bölgesi Polonya Fahri Konsolosluğu görevi dolayısıyla da iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri, kardeşliği arttırmanın kendisinin görevi ve hedefi olduğunu dile getirdi. Fatma Durmaz Yılbirlik “Hem kültürel anlamda, hem ticari anlamda çalışmaları devam ettirmek ve bunu gerçekleştirmek beni, hem kendi adıma hem ülkem adına çok gururlandırdı” şeklinde konuştu.

İPEKBÖCEĞİ VE PANAROMA TECRÜBESİ

Dünyada raylı sistemler sektöründe ilk sıralarda yer almayı hedefleyen Durmazlar Holding, 2010 yılında raylı sistem teknolojileri, proje, dizayn, yazılım, montaj, test ve devreye alma alanında faaliyet gösteren Durmaray'ı kurdu. 2011 yılında ise gövde ve boji imalatı için 15 bin m2 kapalı ve 50 bin m2 açık alana ve raylı sistemler araç üretimi içinse 25 bin m2 ve 10 bin m2 açık alana sahip 2 ayrı tesiste üretim yapmaya başladı. Durmaray tarafından üretilen ilk tramvay İpekböceği adıyla 2013 yılında Bursalıların hizmetine sunuldu. 2015 yılında yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 60 adet Hafif Raylı Sistem ve 12 adet çift yönlü tramvay projelerini kazandı.

Şirketin yeni kuşak tasarımı Panorama ise 2016 yılında 8 araçla Samsun’da, çift yönlü 12 araçla da Kocaeli’de hizmete sunuldu. 21 ay sonra Olsztyn halkının da hizmetine sunulacak olan Panorama modeli tramvaylar, 30 yıllık ömür testini tamamlamış, uluslararası standartlarda test edip onaylanmış, düşük enerji tüketimi, düşük gürültü seviyesi, çevreci ve güvenli tasarımıyla dikkat çekiyor. 370 mm giriş yüksekliği ve yüzde 100 alçak tabanıyla yolcu konforunu ön planda tutan Panorama tramvay, 32 bin 500 mm uzunluğu, 2 bin 500 mm genişliğiyle 210 yolcu kapasitesine sahip.

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