Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağı İstanbul’da
Değişik tatları kahveyle buluşturan Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağı Olmadık Kahveler Atölyesi, ikinci şubesini İstanbul Caddebostan’da açtı.
Miksolojiyi (karıştırma sanatı) odağına alarak kahve reçeteleri geliştiren Olmadık Kahveler Atölyesi’nde, yeni tatlar ortaya çıkarmak için çalışmalar tüm hızla sürerken, özgün lezzetleri daha fazla kişiye ulaştırmak için yeni kahve atölyeleri kuruluyor. Ankara’da başlayan serüvenin ardından İstanbul Caddebostan İskele Sokak’ta da hizmet vermeye başlayan Olmadık Kahveler Atölyesi, başka hiçbir yerde bulunamayacak tatları alternatif lezzet arayan kahve tutkunlarıyla buluşturuyor.
"MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZER GİBİ KAHVE TARİFLERİ HAZIRLANIYOR.”
1. dalga kahve dükkanlarının aksine asidite ve tatların karışımlar içerisinde çakışmaması için özenle çalıştıklarını belirten Olmadık Kahveler Kurucusu A.Seçkin Canan, “Bir nevi laboratuvar gibi çalışıyoruz. Matematik problemi çözer gibi asit ve şeker oranlarının yer aldığı tablolarla önce kağıt üzerinde geliştiriyor, ardından uygulamaya geçiyoruz. Bu nedenle de her meyve, her baharat ve her özüt kahvelerle bir araya getirilemiyor. Bu durum süt için bile geçerli; doğru tat için 6 farklı süt kullanıyoruz, her süt her kahve çeşidiyle yan yana gelemiyor. Öyle ki, kahvelerle karıştırılan en basit ürünlerin oranlarında dahi ufak bir değişiklik yapıldığında, kahvenin tadı tümüyle bozuluyor.” İfadelerini kullandı.
Füzyon mutfak yaklaşımını içeceklere taşıyarak denenmemiş tatlar ortaya koyan Olmadık Kahveler Atölyesi, barista ve gastronomi uzmanlarından oluşan ekibiyle, 29 farklı olmadık kahve ve 16 farklı kahvesiz olağan dışı lezzet sunuyor. Meşe isinden yöresel tatlara, rokadan çileğe kadar farklı aromalara sahip birçok aroma kahveyle buluşuyor. 3. nesil kahvecilerden farklılaşarak Türkiye’de yenilikçi bir işe imza atan Olmadık Kahveler Atölyesi, Türkiye’de füzyon içecek yaklaşımının öncüleri arasında yer alıyor.
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